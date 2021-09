Neill Blomkamp si è aperto sulla sua incertezza circa il tornare a realizzare Alien 5

Lo sceneggiatore/regista Neill Blomkamp si è aperto sulla sua incertezza di tornare a realizzare Alien 5 se l’opportunità si presentasse in futuro.

Il progetto ha iniziato lo sviluppo nel 2015 quando il regista di District 9 ha iniziato a condividere i concept art per un potenziale film, inclusi lavori con la Ellen Ripley di Sigourney Weaver e il Dwayne Hicks di Michael Biehn, prima di confermare che il film sarebbe stato un sequel diretto di Aliens con Weaver e Biehn. Blomkamp ha anche confermato che stava sviluppando più di un film per il franchise della Fox dopo il film, che secondo quanto riferito era intitolato Alien: Awakening.

Lo sviluppo di Alien 5 di Blomkamp si fermò quello stesso anno, tuttavia, poiché Fox alla fine avrebbe scelto di andare avanti con Alien: Covenant di Scott, il secondo capitolo della sua serie prequel dopo Prometheus, sebbene non avesse cancellato del tutto il progetto di Blomkamp, nonostante le affermazioni di Scott in quanto tali. Dopo la scarsa accoglienza al botteghino del film di Scott, lo scrittore/regista di Aliens, James Cameron, ha iniziato a tentare di far rivivere il progetto di Blomkamp nel 2019, anche se questo si sarebbe ritrovato ancora una volta ad essere un buco nell’acqua con l’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney.

Mentre chiacchierava con The Independent (via SR) per parlare del suo film horror appena uscito, Demonic, Blomkamp ha riflettuto sul suo lavoro su Alien 5, condividendo la sua ipotesi che il film sia “completamente morto”.

Lo scrittore/regista ha rivelato di essere incerto sul fatto se tornerebbe al progetto con l’opportunità di farlo in futuro, anche se ha offerto una nota di speranza a se stesso e a coloro che sono interessati a vederlo prende vita.

“Era un caso in cui entrambi i progetti [il prequel di Scott e il sequel di Blomkamp] stavano andando avanti contemporaneamente in seno alla Fox, e uno di loro è stato scelto. Sigourney è stata incredibilmente di supporto. Non ho altro che le cose migliori da dire su Sigourney. Sono un suo fan a tutti i livelli. È sempre stata coinvolta nel progetto, ma Fox chiaramente non lo vuole. Non ho avuto niente a che fare con quel progetto per anni. Mi chiedo come sia possibile creare un intero ciclo, essere davvero coinvolto per poi vedere il tuo progetto accantonato. E’ normale perdere interesse successivamente, gli anni passano, ma poi ci ripensi e torni di nuovo ad essere coinvolto. Forse è ipoteticamente possibile.”

Data la natura bizzarra della vita del progetto in studio, è comprensibile che Blomkamp si sia ampiamente stufato di queste manovre hollywoodiane, allontanandosi da Alien 5, e abbia mantenuto basse le sue aspettative per qualsiasi potenziale futuro che potrebbe avere. Inoltre, con la Disney e la Fox in procinto di andare avanti con la serie di Hawley e un nuovo film di Scott, l’ipotesi di Blomkamp che il progetto sia ufficialmente morto sembra fondata.

Questo potrebbe essere una delusione per molti che speravano che lui e Cameron sarebbero stati in grado di far rivivere il film con successo, soprattutto data l’eccitazione di Weaver per l’interpretazione di Blomkamp del franchise.

