Nella Bolla: ecco il trailer della commedia Netflix di Judd Apatow

Dopo molte anticipazioni, Netflix ha finalmente tirato il sipario sulla sua meta commedia, The Bubble, il film di Judd Apatow sugli attori che girano un film di successo durante la pandemia.

All’inizio di questa settimana, lo streamer aveva pubblicato un trailer per un film intitolato “Cliff Beasts 6: The Battle for Everest – Memories of a Requiem”, il sesto capitolo di un lungo franchise di successo su delle bestie drago/dinosauro che pendono dal lato delle scogliere e minacciano l’umanità, arrivando al punto di pubblicare un intero video esplicativo della sequenza temporale del falso film. In realtà, “Cliff Beasts” è un film nel film di The Bubble, che ha appena ricevuto un trailer.

The Bubble, o Nella bolla in italiano, è una commedia su alcuni attori e attrici costretti a restare all’interno di un hotel durante la pandemia nel tentativo di ultimare il sequel di un film d’azione su dinosauri volanti.

Qui sotto potete vedere il trailer:

In “The Bubble”, Karen Gillan e Pedro Pascal interpretano gli attori principali nel film d’azione “Cliff Beasts 6: The Battle for Everest: Memories of a Requiem”, che rimangono bloccati in un hotel dopo che la pandemia ha interrotto la produzione. Anche Leslie Mann e David Duchovny recitano nel film, interpretando una coppia di attori divorziati costretta a mettersi in quarantena insieme. Netflix ha precedentemente rilasciato un meta teaser trailer per l’immaginario “Cliff Beasts 6”.

Secondo quanto riferito, la commedia è ispirata alla produzione reale di “Jurassic World: Dominion”, che ha dovuto affrontare numerosi ritardi legati alla pandemia che hanno costretto il cast a rimanere nel Regno Unito per mesi.

Come molte delle commedie di Apatow, “The Bubble” è interpretato da un grande cast corale. Oltre a Gillan, Pascal, Duchovny e Mann, il film è interpretato anche dalla figlia di Apatow e Mann, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, Keegan-Michael Key, Peter Serafinowicz, Vir Das e Rob Delaney.

The Bubble è il primo film di Apatow distribuito da Netflix. Tutti i suoi film precedenti, dal suo debutto alla regia “The 40-Year-Old Virgin” a “The King of Staten Island” del 2020, sono stati distribuiti dalla Universal Pictures. Oltre alla regia, Apatow ha prodotto e co-scritto la sceneggiatura con la creatrice di “Lady Dynamite”, Pam Brady.

The Bubble uscirà il 1° aprile su Netflix.

