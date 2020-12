Netflix assicura che Elliot Page continuerà a interpretare il ruolo di Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy

Elliot Page continuerà a interpretare il ruolo di Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy, la serie Netflix su una famiglia di supereroi che è diventata uno dei più grandi successi del servizio di streaming.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤 — Netflix (@netflix) December 1, 2020

Vanya è una donna cisgender il cui superpotere implica lo scatenamento della forza attraverso l’uso del suono. Non ci sono piani per cambiare il sesso del personaggio, hanno detto gli addetti ai lavori a Variety.

Page, protagonista di film come “Juno” e la serie degli X-Men, ha annunciato martedì di essere una persona transgender di genere non binario in un sentito messaggio sui social media. Il nome accreditato è già stato aggiornato sulla pagina IMDB di The Umbrella Academy. Netflix sta anche aggiornando il nome di Page nei metadati di tutti i titoli in cui è coinvolto che sono disponibili per la visione sul servizio di streaming.

La maggior parte della reazione dei social media all’annuncio di Page è stata positiva, con star come Miley Cyrus e Kate Mara che hanno scritto il loro sostegno. Tuttavia, alcuni commentatori hanno suggerito che il ruolo di Vanya Hargreeves dovrebbe essere rifuso. Il nome del personaggio era di tendenza su Twitter come #Elliot.

Qui sotto i tweet di alcuni membri della serie Netflix:

welcome to the fam, elliot. ♥️ https://t.co/ElqkV1NjIh — Justin H. Min (@justinhmin) December 1, 2020

So happy and proud to call Elliot a friend and colleague. ❤️💪☂️ https://t.co/1v2G8hMEjM — Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) December 2, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...