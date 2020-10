Netflix cancella la serie Away dopo solo una stagione

In questo turbolento 2020, Netflix ha cancellato numerose serie televisive, tra cui GLOW, Teenage Bounty Hunters, The Dark Crystal: Age of Resistance, Altered Carbon, The Society e I Am Not Okay With This. A queste si aggiunge anche Away, drama di 10 episodi con protagonista Hilary Swank.

La serie ruotava attorno al personaggio di Emma Green ,entre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l’astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra. Away dimostra che, a volte, per ottenere il successo è necessario lasciare la propria casa.

Netflix non ha ancora riferito il motivo principale di questa cancellazione, ma tra queste possiamo sicuramente inserire la pandemia in corso di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio l’intera industria cinematografica e televisiva e che rende molto difficile riuscire a girare un film o una serie TV in condizioni sicure. Away è stata creata da Andrew Hinderaker, che aveva già iniziato a svelare i dettagli della seconda stagione ma purtroppo quest’ultima non vedrà la luce, con grande delusione dei fan.

Fonte: CB

