Netflix cancella Inside Job dopo la seconda stagione

Anche se la cancellazione di uno spettacolo da parte di Netflix non è esattamente una notizia dell’ultima ora, questa settimana abbiamo avuto un caso unico con Inside Job, cosa che ha decisamente fatto infuriare i fan.

Inside Job non è stato solo cancellato dopo la seconda stagione, ma in realtà non è stato proprio rinnovato, una mossa rara che purtroppo sta diventando sempre più comune nella tumultuosa era dello streaming.

Inside Job è una serie dell’ex scrittore di Gravity Falls, Shion Takeuchi, che postula un mondo in cui le teorie del complotto sono reali. È iniziato con un ordine di 20 episodi che è stato suddiviso in due parti e nel giugno del 2022, dopo la messa in onda della prima stagione di 10 episodi, è stato rinnovato per la seconda stagione.

Poi le cose… sono cambiate. Quello che apparentemente potrebbe essere successo è che Netflix non ha gradito una sorta di metrica allegata al secondo lotto di 10 episodi che è arrivato nel novembre del 2022. E questo li ha portati a cancellare la serie questa settimana dopo averla precedentemente rinnovata, cosa che è stata confermata dalla stessa Takeuchi online.

È stato un periodo brutale per l’animazione di recente, in particolare per WB Discovery che ha visto una serie di spettacoli cancellati e alcuni rimossi completamente dalla sua libreria.

Netflix, in generale, è stata leader per quanto riguarda il generare successo con i progetti animati rispetto ai suoi rivali, ma questa situazione attuale ricorda quando hanno cancellato il tanto lodato Tuca e Bertie, che è stato costretto a fuggire altrove per il rinnovo.

L’atto di rinnovare uno spettacolo e cancellarlo è raro, ma l’abbiamo già visto. Sappiamo che Netflix ha rinnovato GLOW per un’ultima stagione e poi ha annullato tale decisione, annullando la serie senza una conclusione adeguata, sebbene all’epoca citassero problemi di produzione basati su COVID per quella decisione. Qui, questa è probabilmente una combinazione di metriche e riduzione dei costi, ma i fan non sono entusiasti qualunque sia la ragione.

