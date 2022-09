Netflix è intenzionato ad introdurre il rilascio settimanale per gli spettacoli?

Il modello Binge è un punto fermo per Netflix, ma un nuovo rapporto afferma che il servizio di streaming vuole iniziare ad allontanarsi da esso e abbracciare il rilascio settimanale.

Le guerre dello streaming hanno avuto un grande impatto su Netflix negli ultimi anni. Nonostante tutto il successo che è stato riscontrato attraverso grandi nomi come The Grey Man, o i suoi più grandi spettacoli come Stranger Things, la crescente concorrenza ha esercitato una pressione ancora maggiore su questi originali. La situazione sta diventando sempre più difficile poiché Disney+, HBO Max, Prime Video, Hulu, Apple TV+, Peacock e altri stanno incrementando la propria programmazione originale.

A causa dell’afflusso di contenuti immediatamente a portata di mano nei servizi di streaming, ci sono state molte conversazioni su come Netflix può cambiare e adattarsi per stare al passo con il gioco. Il 2022 è stato abbastanza formativo al riguardo. Netflix ha precedentemente confermato i piani per un piano d’abbonamento a un prezzo inferiore supportato da annunci che arriverà nel 2023. Il servizio è anche diventato molto più duro con le sue cancellazioni, specialmente per originali recensiti negativamente come Cowboy Beebop e Resident Evil. Quest’ultimo e la crescente importanza che Netflix attribuisce al pubblico nella prima settimana e nel mese di uscita di uno spettacolo, hanno riacceso le conversazioni sul fatto che il modello di rilascio in binge sia ancora il migliore.

Ora sembra che Netflix potrebbe essere sul punto di fare un grande cambiamento. In una nuova edizione della newsletter di Puck News (via SR), viene suggerito che Netflix voglia allontanarsi in qualche modo dai modelli binge. Netflix attualmente utilizza il metodo delle uscite settimanali per alcuni reality show, ma presto potrebbe arrivare un momento in cui verrà utilizzato per i più grandi originali di Netflix come mezzo per coinvolgere gli spettatori per un periodo di tempo più lungo.

Matthew Belloni ha osservato nella newsletter che il CEO di Netflix Reed Hastings “sembra non sembrava essere disposto a rinunciare al modello binge, perché non ne aveva avuto bisogno o non aveva voluto fino a ora. Adesso, a quanto pare, sembra intenzionato”.

Netflix ha già iniziato a sperimentare altri modelli di rilascio oltre al modello binge che ha funzionato così bene per loro. Di recente, gli abbonati hanno visto la stagione 4 di Ozark e la stagione 4 di Stranger Things suddivise in due parti. Netflix prevede di fare lo stesso con Manifest, stagione 4. Il potenziale passaggio a episodi settimanali di alcuni programmi vedrebbe finalmente Netflix tornare al modello di rilascio televisivo originale utilizzato anche da Disney+, Prime Video e altri importanti concorrenti.

Ci sono state a lungo richieste per Netflix di iniziare a pubblicare episodi settimanalmente, per offrire al pubblico un modo più semplice per vivere lo spettacolo senza preoccuparsi di incappare in spoiler. La cosa aiuterebbe anche il passaparola nei grandi spettacoli per consentire al pubblico di crescere con l’avanzare della stagione. Nel frattempo, Netflix trarrebbe vantaggio dal fatto che il pubblico tornerebbe al servizio settimanalmente per nuovi episodi. Tuttavia, poiché Netflix ha già confermato che la stagione 5 di Stranger Things verrà rilasciata in modello binge, sarà affascinante vedere quale spettacolo importante adotterà il nuovo metodo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...