Netflix e Universal al lavoro su una serie anime di Scott Pilgrim

Scott Pilgrim, la serie di graphic novel di successo che è stata adattata in un film da Edgar Wright, è ancora una volta diretta sullo schermo, questa volta come una serie anime.

Netflix e UCP, la divisione di Universal Studio Group dietro The Umbrella Academy e Chucky, stanno sviluppando il nuovissimo adattamento, che non ha ancora un ordine in serie.

Bryan Lee O’Malley, l’artista-creatore di Pilgrim, sta scrivendo e producendo esecutivamente con BenDavid Grabinski, lo showrunner dietro il revival di Are You Afraid of the Dark? di Nickelodeon. Per ora quindi siamo ancora nelle fasi di sviluppo, ma i due mostreranno la serie se dovesse venire approvata, e la Science SARU sarà a disposizione per fornire il lavoro di animazione. Eunyoung Choi della compagnia sarà il produttore e Abel Gongora sarà regista della serie.

Anche i membri della band del film del 2010 sono a disposizione per l’anime. Wright e il partner di produzione Nira Park riceveranno crediti come produttori esecutivi insieme a Marc Platt, Jared LeBoff e Adam Seigel di Marc Platt Productions e Michael Bacall.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...