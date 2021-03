Netflix ed Éditions Albert René daranno nuova vita a Le Avventure di Asterix

Netflix collaborerà con Les Editions Albert René di Hachette e il drammaturgo Alain Chabat per creare la prima serie limitata animata basata sull’iconico fumetto francese, Le avventure di Asterix.

La serie animata in 3D sarà realizzata in Francia e trasmessa in streaming su Netflix in tutto il mondo nel 2023. Chabat, che ha scritto e diretto Mission Cléopâtre nel 2002, sarà lo showrunner. Secondo Dominique Bazay, direttore dell’animazione originale di Netflix, Mission Cléopâtre è stata la più riuscita delle numerose apparizioni cinematografiche di Asterix e il terzo lungometraggio di maggior incasso nella storia francese.

Ciascuno dei 38 volumi di Asterix presenta il guerriero e i suoi irriverenti compagni di villaggio che resistono in minuscolo angolo dell’antica Gallia libero dai maldestri invasori romani.

La serie Netflix sarà basata su Asterix and the Big Fight, dove i romani, dopo essere stati costantemente messi in imbarazzo da Asterix e dai suoi compagni di villaggio, organizzano una rissa tra capi gallici rivali e cercano di modificare il risultato rapendo un druido per via del suo talento nel creare la pozione magica.

In un blog, Bazay ha detto:

“Sono anni che parlo con Celeste Surugue all’Albert Rene di come portare Asterix su Netflix. Abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi. Sono franco canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele compagno Idefix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri religiosamente. Se avessi detto al me di 8 anni che un giorno avrei aiutato a dare vita a questi personaggi… non ti avrei creduto!”

