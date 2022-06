Netflix Geeked Week Day 2: ecco i trailer e le varie anticipazioni sui nuovi progetti Netflix

Come parte del secondo giorno della Netflix Geeked Week, l’evento virtuale di cinque giorni che presenta notizie esclusive, nuovi trailer, live art, drop-in delle star e che si svolge gratuitamente sugli account social del gigante dello streaming, sono stati rilasciati una serie di anticipazioni su alcuni prodotti in arrivo.

Siccome sarebbe da pazzi fare un articolo per ciascuno di questi prodotti, riunirò alcune delle offerte di Netflix in questo secondo articoli, mentre alcuni big avranno un articolo tutto loro.

Vi ricordo di controllare anche il precedente articolo redatto sulla Geeked Week, dove figurano anticipazioni circa Wednesday, la serie Cabinet of Curiosity di Guillermo Del Toro e tanto altro ancora.

Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male, dove ogni grande fiaba ha inizio… Questo film diretto da Paul Feig racconta la storia di Sophie e Agatha, due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l’equilibrio tra bene e male.

Tratto dall’omonima serie di bestseller internazionali e con un cast d’eccezione che include Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, L’Accademia del bene e del male arriva su Netflix a settembre.

Qui sotto il trailer:

Ryan Gosling affronta Chris Evans nella prima clip dell’atteso film d’azione THE GRAY MAN, diretto da Anthony Russo e Joe Russo e disponibile in tutto il mondo dal 22 luglio su Netflix.

Con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard. Tratto dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, il film è sceneggiato da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

Nel profondo della montagna di Dovre, qualcosa di gigantesco si risveglia dopo essere rimasto intrappolato per mille anni.

Distruggendo ogni cosa sul suo cammino, la creatura si sta rapidamente avvicinando alla capitale della Norvegia. Ma come fermare qualcosa che pensavi esistesse solo nel folklore norvegese? TROLL, del regista Roar Uthaug, arriverà presto su Netflix.

Qui sotto il trailer:

Questa mostruosa avventura arriverà su Netflix l’8 luglio.

Dal regista premio Oscar Chris Williams (Moana, Big Hero Six), THE SEA BEAST ci porta dove finisce la mappa e inizia la vera avventura. Con Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens e Kathy Burke.

In un’epoca in cui bestie terrificanti vagavano per i mari, i cacciatori di mostri erano famosi eroi e nessuno era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble si nasconde sulla sua leggendaria nave, gli viene dato un inaspettato alleato. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e fanno la storia.

Qui sotto il trailer:

I fratelli prima degli UFO… Questa commedia di fantascienza è ispirata al fenomeno norvegese degli UFO.

Gli ex amici d’infanzia e il duo locale di laser tag – Sebastian e Mikkel – si rincontrano più tardi nella loro vita per l’addio al celibato che viene invaso dagli alieni. Per sconfiggere gli alieni hanno bisogno di riaccendere la loro relazione e salvare tutti.

Qui sotto il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...