Netflix Geeked Week Day 3: la serie BTS di Arcane, Cyberpunk e altri progetti animati Netflix

Come parte del secondo giorno della Netflix Geeked Week, l’evento virtuale di cinque giorni che presenta notizie esclusive, nuovi trailer, live art, drop-in delle star e che si svolge gratuitamente sugli account social del gigante dello streaming, sono stati rilasciati una serie di anticipazioni su alcuni prodotti in arrivo.

Siccome sarebbe da pazzi fare un articolo per ciascuno di questi prodotti, riunirò alcune delle offerte di Netflix in questo secondo articoli, mentre alcuni big avranno un articolo tutto loro.

Vi ricordo di controllare anche il primo articolo redatto sulla Geeked Week e il secondo, dove figurano anticipazioni circa Wednesday, la serie Cabinet of Curiosity di Guillermo Del Toro e tanto altro ancora.

L’anime originale di CD PROJEKT RED e Studio Trigger, Cyberpunk Edgerunners debutterà su Netflix a settembre 2022.

Ecco la prima clip in anteprima mondiale di Cyberpunk Edgerunners. Si tratta dell’episodio 104 in cui la banda principale affronta i famigerati Maelstrom di Night City. I giocatori più esperti riconosceranno l’adattamento anime da una scena simile del videogioco Cyberpunk 2077, in cui il personaggio di V affronta i Maelstrom in una missione della trama principale.

Il coideatore di Arcane Christian Linke racconta la nascita della serie e la collaborazione con lo studio di animazione Fortiche che ha preso parte alla produzione. Arcane: Bridging the Rift è una docuserie in cinque parti sulla realizzazione di Arcane in arrivo sul canale YouTube di Riot Games il 4 agosto 2022.

Dalle menti di Kid Cudi e Kenya Barris arriva la storia di due giovani artisti che navigano tra i meandri della ricerca dell’amore a New York City.

Dai creatori di Brickleberry e Paradise PD, arriva l’oltraggiosa serie comedy animata di fantascienza FARZAR.

In streaming il 15 luglio su Netflix. L’egoista guerriero umano Renzo liberò il pianeta Farzar dal malvagio alieno Bazarack, e poi stabilì un insediamento umano sotto un’enorme cupola, diventando lo Zar di FARZAR. Anni dopo, FARZAR viene nuovamente attaccato dai malvagi alieni e il ben intenzionato e poco brillante figlio di Renzo, il principe Fichael, si avventura con il suo equipaggio speciale “SHAT” (Special Hostile Assault Team!), composto da un umano-soldato trasformato in cyborg, due gemelli siamesi che si scontrano, uno scienziato pazzo, un mutante altamente incapace e un piccolo alieno dispettoso noto come celot del caos. Mentre iniziano il loro viaggio per combattere gli alieni che vogliono ucciderli/mangiarli, Fichael scopre rapidamente che non tutto è come sembra e potrebbe vivere una bugia.

Un footage trapelati da INSIDE JOB: Part 2. Prossimamente su Netflix.

Per i dipendenti di Cognito Inc., le cospirazioni non sono solo teorie, sono un lavoro a tempo pieno. INSIDE JOB è una sbirciatina nell’attuale Deep State, in cui una donna gestisce il caotico ufficio di adorabili idioti che controllano segretamente il mondo.

