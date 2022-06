Netflix Geeked Week: Warrior Nun, Cabinet of Curiosity e Mercoledì fra i trailer condivisi durante l’evento

Come parte della Netflix Geekend Weekend sono stati rilasciati una serie di anticipazioni su alcune serie in arrivo, fra cui figurano nomi importanti come Wednesday, la serie Cabinet of Curiosity di Guillermo Del Toro e tanto altro ancora.

[in aggiornamento]

Il maestro dell’horror – Guillermo Del Toro – presenta 8 raccapriccianti racconti dell’orrore. Questa antologia di storie sinistre è raccontata da alcuni dei creatori di horror più venerati di oggi, inclusi i registi di The Babadook, Splice, Mandy e molti altri.

Dalla fantasia di Tim Burton arriva MERCOLEDÌ, una nuova e inquietante serie prossimamente su Netflix. Jenna Ortega recita nel ruolo di protagonista a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie, Christina Ricci e tanti altri. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Preparati a schioccare le dita.

Ecco il teaser ufficiale dell’epica stagione finale di Locke & Key. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 20 agosto, solo su Netflix.

A quelli prima. A quelli dopo. A noi ora. E a quelli al di là. Visibile o invisibile. Qui ma non qui. In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni del soprannaturale. Basato sull’amata serie di libri di Christopher Pike e portato in vita dai creatori di The Haunting of Hill House.

Una storia di Coming of Rage in arrivo su Netflix nel 2022. Tre venti-qualcosa sono stati trasformati in mostri da scienziati malvagi contro la loro volontà. Ora sono alla ricerca del pazzo responsabile nella speranza di invertire gli effetti collaterali… ma sono anche inseguiti da un’agenzia governativa, che si occupa di domande per il college, storie d’amore adolescenziale, mutazioni casuali di mostri e ogni sorta di dramma legato al raggiungimento della maggiore età. Oh, e l’agenzia governativa ha i carri armati.

Benvenuti in questa serie originale Netflix di fantascienza e azione. Benvenuti in una storia Coming of Rage. Benvenuti ne The Imperfects. Con Italia Ricci, Iñaki Godoy, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal e Rhys Nicholson. Dallo showrunner Dennis Heaton e dalle menti creative dietro The Order, Fargo e Van Helsing.

L’attesissima seconda stagione di Warrior Nun si mostra nella sua prima anticipazione video in quel di di Netflix.

Dai una prima occhiata ai set di One Piece. L’attore Iñaki Godoy e gli showrunner Steven Maeda e Matt Owens introducono uno sguardo dietro le quinte per dare vita al mondo di One Piece.

Oltre ad alcune rapide inquadrature della Going Merry e dell’ammiraglia di Alvida, il video rivela una prima occhiata alla versione live-action del Baratie, il ristorante galleggiante che funge da ambientazione principale per il quarto arco del manga.

Netflix ha anche annunciato alcune nuove aggiunte al cast del remake live-action, che ora include Langley Kirkwood (Black Sails) nei panni del Capitano Ax Hand Morgan, uno dei primi Marines che Rufy incontra nella sua avventura. A Kirkwood ci sarà anche Celesta Loots (Home Affairs), che interpreterà Kaya, una giovane dottoressa, e Alaexander Maniatis (Warrior) nei panni di Klahadore, noto anche come Kuro of a Hundred Plans. Craig Fairbrass (Call of Duty: Modern Warfare) interpreterà il ruolo dello chef Zeff, padre adottivo e mentore di Sanji, mentre Steven Ward (The Day We Didn’t Meet) interpreterà Mihawk, uno spadaccino che Roronoa Zoro sta cercando di sconfiggere. Ultima ma non meno importante, Nojiko, la sorella maggiore di Nami, sarà interpretata da Chioma Umeala (Isono).

L’Umbrella Corporation cambierà il mondo 🙂

Tratta dall’omonimo franchise horror e con al seguito il Virus T, Resident Evil: La serie arriva su Netflix dal 14 luglio.

