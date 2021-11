Netflix genererà un franchise seriale e cinematografico dedicato ai Power Rangers

L’anno scorso è stato annunciato che Entertainment One, lo studio di intrattenimento della Hasbro, stava progettando di creare un nuovo universo cinematografico dedicato ai Power Rangers, che avrebbe abbracciato sia film che serie TV e sarebbe stato diretto da Jonathan Entwistle (creatore e showrunner di I Am Not Okay di Netflix.

Ora, è stato confermato da Collider che il nuovo universo arriverà su Netflix.

Il primo film di questo nuovo universo, annunciato per la prima volta nel 2019, sarà diretto da Entwise e scritto da Patrick Burleigh (Eternals, Peter Rabbit 2: The Runaway) e, secondo quanto riferito, seguirà i Power Rangers che viaggiano indietro nel tempo fino agli anni ’90 e provano per tornare a casa.

Tutte le altre informazioni sui potenziali film e serie future in questo nuovo universo cinematografico di Power Rangers vengono tenute nascoste.

Il franchise di Power Rangers è iniziato negli anni ’90 con lo spettacolo Mighty Morphin Power Rangers, che è stato creato unendo scene con attori di lingua inglese con scene d’azione di uno spettacolo giapponese chiamato Super Sentai, che è stato doppiato in inglese e mostra i Rangers combattere mostri a pugni, con armi o robot giganti. La saga ha generato 21 serie diverse, tre film per il cinema e innumerevoli fumetti, giocattoli e videogiochi.

In un’intervista con Deadline, Michael Lombardo, presidente di Global Television di eOne, ha detto questo sul prossimo universo cinematografico di Power Rangers:

“Da quando abbiamo creato Power Rangers con Jonathan, abbiamo proposto un approccio davvero globale. Non è solo uno spettacolo, sono spettacoli seguiti da film, e alcuni programmi per bambini. Abbiamo trovato un ottimo partner di scrittura per lui, e Netflix è eccitato all’idea. Speriamo di avere presto delle novità.”

Quando l’universo è stato annunciato per la prima volta, il presidente di Entertainment One Film Nick Meyer, in una dichiarazione congiunta con Lombardo, ha detto:

“Jonathan ha un’incredibile visione creativa per questo franchise iconico e di enorme successo, ed è senza dubbio l’architetto giusto per unirsi a noi mentre reinventiamo il mondo televisivo e cinematografico di questa proprietà. Non vediamo l’ora di lavorare con i più talentuosi narratori del campo, mentre affrontiamo i marchi amati dai fan della Hasbro e costruiamo intorno a loro universi di intrattenimento.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...