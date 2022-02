Netflix ha rilasciato un emozionante trailer che anticipa tutti i film che arriveranno quest’anno

Fra quelli presentati c’è il film d’azione diretto dai fratelli Russo, The Grey Man, con Ana de Armas, Chris Evans, Ryan Gosling, Jessica Henwick e Regé-Jean Page; la commedia sportiva di Adam Sandler Hustle, con Robert Duvall, Ben Foster e Queen Latifah; e il thriller giallo di Latifah, End of the Road, con Beau Bridges e Ludacris.

Con questo promo possiamo dare anche una prima occhiata all’atteso sequel Knives Out 2; al Pinocchio animato in stop-motion di Guillermo del Toro; la commedia d’azione e d’avventura guidata da Ryan Reynolds, The Adam Project, con Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener, che arriverà l’11 marzo.

Questa è solo la punta dell’iceberg, quindi dai un’occhiata all’intero teaser qui sotto:

