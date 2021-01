Netflix mostra la lista dei nuovi film in arrivo settimanalmente nel 2021

Netflix ha mantenuto la sua promessa di alto profilo di offrire nuovi film ogni settimana.

Presentata lo scorso ottobre in spot pubblicitari, la più grande piattaforma di streaming del mondo ha garantito ai suoi circa 193 milioni di abbonati funzionalità inedite ogni settimana nel 2021. Costituito in gran parte da produzioni originali e alcune acquisizioni di rilievo, la lista propone ben 71 titoli di generi diversi, dai musical all’azione, commedie romantiche all’animazione per famiglie.

Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Halle Berry, Jason Momoa, Amy Adams, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth e Lin-Manuel Miranda sono tra le star mostrate nel Sizzle Reel pubblicato martedì che mostrano i loro rispettivi progetti, che usciranno nel prossimi 12 mesi.

Ecco l’elenco completo delle uscite di lungometraggi previste per il 2021 su Netflix:

AZIONE

Army of the Dead

Svegliatevi

Kate

Outside the Wire (15 gennaio)

Red Notice

Sweet Girl

HORROR

Fear Street Trilogy

Nessuno esce vivo

C’è qualcuno dentro la tua casa

Cose sentite e viste

THRILLER

Blood Red Sky

Beckett

Fuga da Spiderhead

Intrusion

Monaco

O2

Night Denti

Lo sciame

La donna alla finestra

SCI-FI

Stowaway

ROMANCE

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

L’ultima lettera dal tuo amante

The Princess Switch 3

To All The Boys: Always and Forever

Senza titolo Alicia Keys Rom-Com

DRAMA

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie (5 febbraio)

Monster

Penguin Bloom (27 gennaio)

Pieces of Woman (7 gennaio)

The Dig (29 gennaio)

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

The White Tiger (22 gennaio)

Unt. Alexandre Moratto Film

Unt. Graham King

WESTERN

The Harder They Fall

COMMEDIA

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Double Dad

I Care A Lot (19 febbraio)

Moxie (3 marzo)

The Last Mercenary

Thunder Force

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Un ragazzo di nome Natale

Un racconto d’inverno da Shaun vita da pecora

Ritorno nell’entroterra

Alla ricerca di ‘Ohana (29 gennaio)

Qui sotto potete vedere il sizzle reel:

