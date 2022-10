Netflix presenta l’opzione del Trasferimento di profilo

Il gigante dello streaming ha annunciato l’introduzione della funzionalità Trasferimento di profilo, che potrà rendere più semplice gestire gli eventuali cambiamenti della nostra vita. Questa funzionalità semplifica il trasferimento di un profilo esistente a un nuovo account, inclusi i suggerimenti, l’attività di visione, La mia lista, i giochi salvati, le impostazioni e altro.

Ovviamente, essendo un opzione, si può anche non consentire questa funzionalità sull’account. Se però non s’interviene nelle opzioni, i trasferimenti di profilo saranno automaticamente attivi 10 giorni dopo la seguente data: 20 ottobre 2022.

Cos’è il “Trasferimento di profilo”?

La funzionalità “Trasferimento di profilo” consente agli utenti del tuo account di trasferire un profilo su un abbonamento di loro proprietà, inclusi i suggerimenti, l’attività di visione, La mia lista, i giochi salvati, le impostazioni e altro. Scopri di più.

Non addebitiamo alcun costo per l’attivazione di questa funzionalità né trasmettiamo in alcun modo i tuoi dati di pagamento a un altro account. I profili Kids e quelli protetti da PIN non posso essere trasferiti. Tutti i giochi e i progressi di gioco salvati in un profilo saranno trasferiti al nuovo account.

A chi si rivolge?

Le persone si muovono. Le famiglie crescono. Le relazioni cambiano. La vita continua e la funzionalità “Trasferimento di profilo” prova a renderti le cose più semplici.

Se attivi questa funzionalità, tutte le persone con accesso al tuo account potranno trasferire un profilo idoneo in un nuovo account. L’attivazione di questa funzionalità non comporterà la disconnessione di altri dispositivi dal tuo account né impedirà a nessuno di usare il tuo account Netflix.

Posso modificare questa impostazione più tardi?

Decidi tu: puoi sempre disattivare i trasferimenti di profilo dalla pagina Impostazioni account.

Siamo qui per aiutarti se hai bisogno. Per maggiori informazioni visita il Centro assistenza o contattaci.

