Netflix pronto ad un cambio di rotta produttivo riassunto con: “Bigger, better, fewer”

Più grande, migliore, ma meno. Questo è il ritornello che risuona all’interno degli uffici di Netflix, in particolare nella divisione che si occupa dei lungometraggi, guidati dal capo Scott Stuber.

Sembra, a quanto pare, che i dirigenti siano alle prese con una nuova idea produttiva, destinata a far cambiare rotta al gigante dello streaming digitale e affrontare nuove realtà, come il calo crescita degli abbonati (ha perso 200.000 abbonati nell’ultimo trimestre) e la crescente concorrenza (il pacchetto Disney di Disney+, Hulu ed ESPN+ ora ha 205 milioni di abbonati combinati, appena dietro i 221 milioni di abbonati globali di Netflix).

The Hollywood Reporter ha parlato con più fonti, dai dirigenti ai produttori agli agenti con legami con la società, per dipingere un’immagine di un gigante dello streaming che sta cercando di riprendersi dopo la scioccante rivelazione sugli utili del 19 aprile (Netflix ha perso il 44% del suo valore azionario da quel giorno).

“Il morale è bloccato al livello delle azioni”, afferma un dirigente in tono scherzoso. Un altro dirigente descrive l’atmosfera all’interno di Netflix in questo momento come “distratta” visti i cambiamenti.

È facile capire perché. L’azienda, in risposta a Wall Street, ha adottato misure di riduzione dei costi come il licenziamento di oltre 150 dipendenti o del 2% della sua forza lavoro. Ci sono sicuramente dei successi fra i prodotti televisivi che Netflix ha rilasciato, come anche in altre parti dell’azienda, ma un punto focale è la divisione delle funzionalità. Una buona parte dei tagli ha spazzato via la divisione film per famiglie, e anche la divisione originale per film indipendenti, dove venivano realizzati film con un budget inferiore ai 30 milioni di dollari.

Mentre va avanti, Netflix vuole concentrarsi sulla realizzazione di film più grandi, sulla realizzazione di film migliori e sul rilascio di meno progetti di quanto non facesse in precedenza.

“Solo pochi anni fa, stavamo lottando per dominare il mercato dei piccoli film d’autore”, ha detto agli analisti il ​​co-chief di Netflix, Ted Sarandos, durante la chiamata sugli utili di aprile della società. “Oggi rilasciamo alcuni dei film più popolari e visti al mondo. Solo negli ultimi mesi, abbiamo rilasciato film come Don’t Look Up, Red Notice e Adam Project, esempi del nostro stile. Ma cosa significhi questa nuova direttiva non è chiaro a all’esterno dell’azienda.”

“I piccoli film non andranno via”, dice un insider, ma potrebbero arrivare a rappresentare solo una parte molto piccola delle proposte dello streamer. Un altro insider concorda, dicendo che l’output sarà ridotto, diminuendo la necessità di così tanti dirigenti. “Erano a corto di dirigenti”, afferma questo insider. Inoltre, più grande non significa necessariamente più film da 150 milioni di dollari. Aspettati di vedere un cambiamento più sottile: invece di fare due film da $ 10 milioni, ad esempio, la società ne farà uno da $ 20 milioni. “L’obiettivo sarà quello di creare la versione migliore di qualcosa invece di svalutarlo in favore della quantità”, afferma un insider. E lo streamer rimane comunque nel gioco delle acquisizioni, come dimostra il recente accordo da oltre 50 milioni di dollari per il thriller di Emily Blunt, Pain Hustlers.

Nella chiamata sugli utili di Netflix, Sarandos ha indicato “film grandi eventi”, come The Grey Man e Knives Out 2, come un modo per guidare una crescita secondaria. Grey Man, con Ryan Gosling e Chris Evans, è un film da oltre 200 milioni di dollari diretto dal duo di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo. Knives Out 2 — il prossimo capitolo del franchise giallo del regista Rian Johnson e della star Daniel Craig, per il quale Netflix ha siglato un accordo da 469 milioni di dollari a marzo 2021, arriverà nel quarto trimestre di quest’anno.

E’ probabile quindi che questo sarà l’esempio di cambio di rotta produttivo, e che Netflix proporrà più film come questi sopracitati, che pellicole indipendenti il cui budget sfiora i 10 milioni di dollari. Questa sarà una buona cosa? Ai posteri l’ardua sentenza.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...