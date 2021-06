Netflix rilascia i video virali sulle zombie kill di Mikey Guzman da Army of the Dead

I video virali sulle zombie kill di Mikey Guzman (Raúl Castillo) nell’universo di Army of the Dead sono stati rilasciati integralmente.

L’attesissimo ritorno di Zack Snyder al genere zombie ha debuttato il mese scorso e da allora ha raccolto elogi. Dato che Snyder è uno dei registi più polarizzanti che lavorano oggi, ci saranno sempre alcuni detrattori, ma Army of the Dead si è assestato come un film molto apprezzato sin da subito – non che conti qualcosa, ma sta attorno 70% di consenso su Rotten Tomatoes sin dalla sua uscita.

Questo è segno di una certa accoglienza da parte della critica, e un grande miglioramento rispetto alle reazioni ai suoi film del DCEU.

La considerevole squadra di Army of the Dead include personaggi interpretati da Dave Bautista, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder e Tig Notaro, ma Mikey Guzman di Raúl Castillo è stato una sorpresa eccezionale. Descritto nel film come un tiratore scelto chicano, Guzman è ben noto nel franchise per i suoi video virali di uccisioni di zombie sul suo canale Youtube, “Guzman of the Dead 420”.

Sebbene uno di questi video sia stato presentato nel film vero e proprio, stanno iniziando a emergere nuovi contenuti, e quindi ve li mostriamo nel video di seguito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...