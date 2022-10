Netflix rivela i dettagli del nuovo piano “Base con Pubblicità” in arrivo nel mondo dal 3 novembre

Come lasciato intendere nei mesi passati, sapevamo che sarebbe arrivato il momento in cui Netflix avrebbe riconsiderato la propria lista di piani d’abbonamenti mettendone uno in più con un prezzo ridotto e con stacchi pubblicitari in aggiunta.

La cosa ovviamente non è stata presa bene, con giuste lamentele che parlavano di come un servizio a pagamento non dovrebbe imporre pubblicità, o stacchetti pubblicitari, ma alla fine l’annuncio dell’abbonamento è arrivato ugualmente.

Netflix attraverso un comunicato ha fatto sapere che a novembre in Italia si terrà il lancio di un abbonamento chiamato “Base con pubblicità”, il piano Netflix più economico che include interruzioni pubblicitarie. Il piano d’abbonamento costerà 5,49 euro al mese in Italia e sarà disponibile dal 3 novembre alle ore 17. Sembra anche che niente cambierà negli altri piani e io rispettivi costi d’abbonamento già esistenti. Base con pubblicità si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium, privi di pubblicità.

Il piano Base con pubblicità offre tutte le caratteristiche che gli utenti si aspettano dal piano Base di Netflix, con alcune differenze.

Cosa resta invariato: un’ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità; esperienza di visione personalizzata; disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili; possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Cosa cambia: qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base ); una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora; un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (ma ci stiamo lavorando); nessuna possibilità di scaricare titoli.

Il sito ufficiale dal quale è venuta la comunicazione descrive così il piano: “Base con pubblicità arriva a soli sei mesi dal primo annuncio di un piano con interruzioni pubblicitarie a un prezzo più economico. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro del nostro team e senza la straordinaria partnership con Microsoft. La transizione dalla TV lineare sta avvenendo a una velocità sempre maggiore e lo streaming ha ormai superato le trasmissioni via cavo e via etere negli Stati Uniti. Con Netflix a partire da 5,49 euro al mese, siamo certi di poter offrire un prezzo e un piano per tutti i fan. Anche se siamo ancora agli inizi, siamo soddisfatti dell’interesse finora riscontrato tra i consumatori e gli inserzionisti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta. Sulla base di quanto impareremo da questa esperienza, prevediamo di estendere l’offerta ad altri paesi.”

