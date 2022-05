Netflix sarebbe intenzionato ad implementare una funzione di live-stream

I servizi di streaming sono stati un po’ in subbuglio negli ultimi anni e Netflix è stato il re indiscusso.

Anche se lo streamer ha recentemente subito una piccola battuta d’arresto, per via di un calo di abbonati vertiginoso causato da diversi fattori – fra cui si sospetta ci sia la guerra attualmente in corso e la loro lotta alle password condivise – e per via di questo problema è stata pensata l’introduzione di un nuovo livello d’abbonamento con pubblicità.

Fra le nuove proposte però adesso ce n’è un’altra, e molto più interessante.

Sembra infatti che lo streamer voglia aggiungere la ciliegina sulla torta che sta preparando per gli abbonati, aggiungendo una funzione di live-stream ai propri servizi. Secondo Deadline, se Netflix aggiungerà la funzione, sarà in grado di utilizzarla per serie con voto dal vivo come Dance 100 e altre serie di competizioni. Deadline rivela anche che se lo streamer deciderà di riportare in vita il loro festival, Netflix is ​​a Joke, che ha recentemente visto la partecipazione di Dave Chappelle e Pete Davidson, potrebbero potenzialmente trasmetterlo in streaming dal vivo. E’ stato fatto notare inoltre che potrebbero esserci alcuni secondi di ritardo a causa di eventuali discrepanze casuali.

Al momento non ci sono indicazioni che il servizio di streaming potrebbe implementare questo aggiornamento in qualsiasi momento, ma Netflix potrebbe attirare un discreto numero di abbonati con la funzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...