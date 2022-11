Netflix sarebbe pronto ad espandere il franchise di The Witcher con un nuovo spin-off

Secondo quanto riferito, The Witcher di Netflix si sta preparando per ricevere un altro spin-off.

Netflix ha raggiunto l’oro con The Witcher, con grande sorpresa di molti. Anche se probabilmente lo spettacolo non sarebbe mai andato veramente male, è stata comunque una sorpresa vederlo andare così bene. Il fantasy è un genere piuttosto difficile con cui giocare, dopotutto hai giganti con cui scontrarti come Il Signore degli Anelli, e quelli che considerano Game of Thrones fantasy, ma è anche il genere che se ben realizzato può attirare un pubblico enorme.

Grazie al successo dei videogiochi questa serie ha attratto sia fan dei romanzi, desiderosi di fedeltà, che fan della saga videoludica, ben consci che si può anche raccontare storie nuove con alla base la lore dei romanzi, e il casting di Henry Cavill, seppur criticato all’inizio, ha attratto anche fan da altri franchise.

Ciò ha permesso a Netflix di espandere il mondo con altri spettacoli e media, e sembra che ci sia un altro spin-off in lavorazione. Secondo Redanian Intelligence, fonte sempre piuttosto affidabile, Netflix sta sviluppando un nuovo spin-off di The Witcher incentrato sul “famigerato gruppo di giovani disadattati nilfgaardiani chiamato The Rats”. Esistono all’interno dei libri e saranno correttamente introdotti nel franchise il prossimo anno nella stagione 3, secondo il rapporto. Si prevede inoltre che appariranno nella quarta stagione, ma prima di allora riceveranno il loro spin-off su Netflix.

A partire da ora, non si sa quando avrà luogo questo presunto spin-off, ma è probabile che sentiremo di più dopo la messa in onda della terza stagione.

Netflix sembra essere molto ansioso di espandere la saga di The Witcher, soprattutto perché HBO espande l’universo di Game of Thrones e Amazon sta sviluppando il suo mondo ispirandosi liberamente a Il Signore degli Anelli. Ovviamente, dopo aver appreso che The Witcher avrebbe avuto una quarta stagione, è stato anche confermato che Henry Cavill non tornerà a interpretare Geralt. Invece, sarà sostituito da Liam Hemsworth nelle stagioni future. Resta da vedere se sarà o meno una buona scelta.

