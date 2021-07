Netflix secondo un rumor starebbe sviluppando una serie ispirata a Dragon Age

Secondo un nuovo rapporto, Netflix starebbe guardando verso BioWare e la realizzazione di una serie ispirata a Dragon Age.

Ora un franchise multimediale, Dragon Age è nato nel 2009, quando è stato rilasciato Dragon Age Origins, un prodotto ampiamente considerato uno dei migliori giochi di ruolo della generazione Xbox 360 e PS3. Due anni dopo, un sequel, soprannominato Dragon Age II, è stato rilasciato con un’accoglienza mista. E poi tre anni dopo, nel 2014, l’ultimo capitolo della serie, Dragon Age Inquisition, ha riscosso un grande successo di critica e vendite finora, vincendo numerosi premi Game of the Year nel processo.

Un quarto capitolo è vociferato sia in lavorazione attualmente in seno alla Bioware e EA, e apparentemente lo è anche una serie TV in seno a Netflix.

Il rapporto arriva alla maniera di Giant Freakin Robot e, sfortunatamente, è povero di dettagli, ma afferma che la serie sarà basata sul primo gioco, almeno vagamente e all’inizio. E questo è tutto. Non si sa quanto sia profonda la pre-produzione dello show, quando sarà annunciato, o se effettivamente è davvero in lavorazione.

Ovviamente, c’è la possibilità che possa essere rivelato o rilasciato insieme a Dragon Age 4, che non ha una data di rilascio ufficiale o una finestra di rilascio, ma secondo quanto riferito uscirà nel 2023.

Detto questo, dovete prendere tutto con le dovute pinze. Sebbene la fonte in questione si sia dimostrata affidabile in passato, non sono a prova di proiettile come altre fonti del settore. Non solo tutto qui non è ufficiale un bel niente, ma, cosa più importante, è una notizia soggetta a modifiche.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...