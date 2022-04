Netflix sembra intenzionato a non procedere con lo sviluppo di Bright 2

Le conseguenze dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Academy Awards continuano a farsi sentire, con un nuovo rapporto di Bloomberg che rivela altri progetti con l’attore che sono stati spostati e cancellati.

Secondo la fonte, una nuova serie naturalistica del National Geographic guidata da Smith è stata posticipata fino alla fine dell’anno, ma l’autore dell’articolo Lucas Shaw è andato su Twitter per aggiungere anche che “Netflix ha anche abbandonato i piani di realizzare un sequel di Bright”.

Nel suo tweet ha chiarito che la cancellazione di Bright 2 era “estranea all’incidente”, cosa che è stata detta anche riguardo altri progetti di Smith nei giorni scorsi.

L’ultimo aggiornamento che è stato fatto sul sequel di Bright è arrivato la scorsa estate quando un rapporto ha rivelato che la sceneggiatura era in fase di messa a punto, e che Netflix si aspettava il ritorno di Will Smith e Joel Edgerton.

Anche il regista David Ayer doveva tornare, ma alla fine ha abbandonato il progetto perché lo sviluppo ha continuato a bloccarsi. Bright 2 è solo l’ultimo dei progetti cancellati con protagonista Smith, infatti c’è anche il film Fast and Loose, che è stato messo in naftalina dallo streamer. All’epoca è stato riferito che anche lo stallo di Fast and Loose non aveva nulla a che fare con lo schiaffo, ma a causa del regista David Leitch che stava sviluppando un altro progetto in un altro studio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...