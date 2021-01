Netflix sta sviluppando una serie anime basata su Tomb Raider

Netflix sta mantenendo la sua promessa di investire nel campo degli anime, e lo farà presto con un adattamento molto importante. Un nuovo rapporto è arrivato direttamente dall’account twitter dal gigante dell’intrattenimento e la sua partnership con Legendary. La coppia si sta unendo per sviluppare un anime su Tomb Raider dopo il lavoro su Pacific Rim: The Black.

Secondo i rapporti, Tomb Raider porterà in vita Lara Croft sullo schermo come mai prima d’ora. È stata rilasciata una breve logline per la serie e potete leggerla di seguito:

Qui sotto il tweet originale:

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.

— NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021