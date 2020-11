Netflix sta testando l’aggiunta di un canale TV con programmazione

Mentre Netflix continua ad essere il leader nell’intrattenimento in streaming in tutto il mondo, gli abbonati hanno ancora un serio problema con il servizio: c’è semplicemente troppo da scegliere e nessun modo reale per risolvere la situazione.

Netflix ha orde di contenuti a sua disposizione, il che è fantastico, ma gli utenti hanno difficoltà a vagliare le opzioni. Tutti gli elenchi di cose da guardare sono semplicemente curati da Netflix, il che spesso rende difficile decidere cosa trasmettere in streaming. Fortunatamente, c’è almeno una soluzione in lavorazione, già introdotta da diversi servizi di streaming più piccoli. Netflix sta testando il proprio canale TV con programmazione.

Giovedì, Netflix ha iniziato un lancio graduale di un programma chiamato Netflix Direct, un “canale” programmato che viene riprodotto costantemente secondo la sua programmazione. In qualsiasi momento della giornata un abbonato può scegliere l’opzione Diretta su Netflix e guardare la sua formazione di programmi come un normale canale TV.

Il test diretto è iniziato giovedì in Francia, offrendo ad alcuni utenti l’accesso al programma. Il servizio verrà esteso al resto della Francia nel corso del prossimo mese. Non si sa ora quando Direct potrebbe essere testato in Italia o in altri mercati. Netflix ha scelto di testare Direct in Francia perché il paese continua a consumare regolarmente la TV tradizionale.

Secondo una dichiarazione di Netflix, “a molti spettatori piace l’idea di una programmazione che non richieda loro di scegliere cosa guardare”.

“Sia che ti manchi l’ispirazione, sia che tu stia scoprendo Netflix per la prima volta, potresti lasciarti guidare per la prima volta senza dover scegliere un titolo in particolare e lasciarti sorprendere dalla diversità della libreria di Netflix”, continua la dichiarazione.

Questa è la prima volta che Netflix utilizza la programmazione sul suo servizio. Servizi come Peacock e Shudder hanno già canali disponibili per la visualizzazione.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...