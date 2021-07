Netflix starebbe pianificando un’espansione nel mondo dei videogiochi

Netflix a quanto pare starebbe pianificando un’espansione nel mondo dei videogiochi, ed ha assunto un ex dirigente di Electronic Arts Inc. e Facebook Inc. per guidare lo sforzo.

Mike Verdu si unirà a Netflix come vicepresidente dello sviluppo dei giochi, facendo riferimento al Chief Operating Officer, Greg Peters, stando a quanto ha detto la società mercoledì. In precedenza Verdu era il vicepresidente di Facebook incaricato di lavorare con gli sviluppatori per portare giochi e altri contenuti sui visori per realtà virtuale Oculus.

L’idea è quella di offrire videogiochi sulla piattaforma di streaming di Netflix entro il prossimo anno, secondo una persona che conosce bene la situazione. I giochi appariranno come inclusi nell’abbonamento attuale sotto un nuovo genere di programmazione, simile a quello che Netflix ha fatto con i documentari o gli speciali di stand-up. La società al momento non prevede di aggiungere costi per il contenuto, stando a quanto ha affermato la fonte, che ha chiesto di non essere chiamata per nome e cognome.

Per adesso queste sono tutte le informazioni reperibili, ma vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Fonte

