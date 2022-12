Neuromante: un rumor vedrebbe Apple TV+ in procinto di sviluppare una serie

Pronti a jackarvi?

Secondo un nuovo rumor, la Apple starebbe preparando una nuova serie di fantascienza basata su Neuromante, per il suo servizio di streaming e vuole che la star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, guidi il progetto.

Apple TV+ sta lentamente diventando uno dei servizi di streaming più interessanti sul mercato. Sebbene non abbia tanti contenuti come Netflix o Disney+, lo streamer convince con serie e film di alta qualità guidati dalle più grandi star di Hollywood. La sua amata serie comica Ted Lasso si è assicurata numerose statuette agli Emmy nelle ultime due stagioni e come non parlare di Scissione, See, For All Mankind.

Stando a The Illuminerdi, quindi prendete la cosa con le pinze, Apple TV+ sta cercando di adattare l’acclamata trilogia di libri Neuromante di William Gibson in una serie TV di lunga durata. Il libro è considerato uno dei primi e più noti lavori del genere cyberpunk. Ambientato in un Giappone futuristico, lo spettacolo seguirà l’hacker Case, che dopo essere evaso di prigione accetta di fare un ultimo lavoro che lo mette in contatto con una potente IA.

Lo streamer avrebbe offerto alla star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, il ruolo principale di Case, un hacker, antieroe e tossicodipendente. Tutto sta a vedere se l’attore accetterà l’offerta di Apple.

Per la serie inoltre, sempre stando ai rumor, la Apple sarebbe alla ricerca di una protagonista femminile, Molly. Stanno cercando un’attrice tra i 30 ei 40 anni, fisicamente in forma. Molly è una mercenaria, reclutata dallo stesso Case. Il personaggio dovrebbe assomigliare a Trinity dei film di Matrix.

Infine, parrebbe che Graham Roland sarà scrittore, produttore e showrunner di Neuromante. È meglio conosciuto per il suo lavoro nello show di successo Lost e Jack Ryan di Amazon Prime Video. L’autore William Gibson servirà da produttore esecutivo. Secondo quanto riportato, almeno un episodio sarà diretto da JD Dillard.

