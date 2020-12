New Gods: Ava DuVernay aggiorna sullo script del suo film DC in sviluppo

Il roster di film della DC sta continuando ad evolversi in modi interessanti, con una sfilza di personaggi della compagnia che dovrebbero arrivare sul grande schermo… prima o poi.

Uno dei film più intriganti in quella lista è New Gods, una versione del gruppo cosmico di esseri con lo stesso nome. La regista di Selma e A Wrinkle in Time, Ava DuVernay, è pronta a dirigere il film, e attualmente sta scrivendo la sceneggiatura con lo scrittore di Mister Miracle, Tom King. Mentre gli aggiornamenti sono stati relativamente scarsi per quanto riguarda il film, DuVernay martedì è andata su Twitter per far sapere ai fan come sta andando la sceneggiatura e per dire che si sta divertendo ad esplorare ulteriormente “la mente e le riflessioni di Jack Kirby” mentre scriveva la sceneggiatura con King.

Qui il tweet:

This surreal year has given us time to dig in even more. Enjoying going even deeper into the mind and musings of Jack Kirby with @TomKingTK. https://t.co/fT1eZDdYgj — Ava DuVernay (@ava) December 8, 2020

New Gods racconterà la storia dei residenti di New Genesis e Apokolips, due pianeti gemelli impegnati in un’epica guerra cosmica. Mentre i dettagli sulla trama del film sono attualmente un mistero, DuVernay ha precedentemente confermato che Darkseid, il tirannico sovrano di Apokolips, e le Furie femminili, un gruppo di donne guerriere, faranno sicuramente un’apparizione.

“Mi sento come se avessi questo genio, Jack Kirby, che ha creato questa [serie] e quest’altro genio, Ava DuVernay”, ha spiegato King in un’intervista in precedenza. “Li vedo come figure parallele, che prendono entrambe le loro origini e le usano per spingere l’arte americana in luoghi in cui non sono è mai stata prima. Mi sento come se fosse un lavoro riunire questi due geni e farli funzionare.”

Nel frattempo, DuVernay sta ancora lavorando definitivamente nell’universo DC, con un adattamento Vertigo Comics per HBO Max, che è stato ordinato in serie il mese scorso. Inoltre sta sviluppando una serie televisiva basata sul supereroe DC, Naomi, per The CW, insieme alla produttrice di Arrow, Jill Blankenship.

