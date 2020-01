New Gods: Ava DuVernay è disposta a “prendere nota” dei fanta-casting proposti

Ava DuVernay ha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato del film della Warner Bros. New Gods.

Uno dei tanti progetti attualmente in fase di sviluppo sotto l’etichetta DC cinematografica è un film incentrato sui Nuovi Dei, una razza immaginaria di potenti esseri narrati nella famosa run Quarto Mondo del re del fumetto americano Jack Kirby.

L’acclamata regista Ava Duvernay è destinata a dirigere il film New Gods ed è attualmente al lavoro per scrivere la sceneggiatura insieme al vincitore dell’Eisner Award Tom King.

Oggi, Ava Duvernay ha utilizzato il suo account Twitter ufficiale per aggiornare i fan sullo stato attuale di New Gods, osservando che sta “sognando attori” che interpreteranno i personaggi del film. In effetti, Ava Duvernay ha scritto che potrebbe prendere appunti sull’incredibile serie di fanta-casting che i fan hanno proposto finora.

Since you asked so nicely. Working on the script with @TomKingTK and dreaming of actors. Seeing most of the incredible fan casting that’s going on. May in fact be taking some notes. xo https://t.co/4aIPXrmjHs pic.twitter.com/NtybLesLd6 — Ava DuVernay (@ava) January 8, 2020

Diretto da Ava DuVernay su una sceneggiatura che sta co-scrivendo con Tom King, New Gods si baserà sui personaggi creati e disegnati da Jack Kirby. I dettagli del film sono attualmente sconosciuti, anche se le incarnazioni fumettistiche dei Nuovi dei hanno incluso personaggi come Granny Goodness, Desaad, Godfrey e il potente cattivo Darkseid.

New Gods è uno dei tanti progetti attualmente in sviluppo in seno alla Warner/DC. Questi progetti includono The Batman, il film solista di The Flash, Green Lantern Corps, Black Adam, Supergirl (anche se non si è saputo più niente), The Suicide Squad e Shazam 2.

