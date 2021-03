New Gods potrebbe creare dei collegamenti con la Zack Snyder’s Justice League?

La Snyder Cut è stato ufficialmente rilasciata e Internet è esploso con le opinioni sull’esclusiva HBO Max di quattro ore.

La Zack Snyder’s Justice League in molti modi sembra un inizio per più film sulla Justice League, che probabilmente non usciranno mai. Alla luce di ciò, il regista Zack Snyder ha condiviso cosa i sequel avrebbero approfondito, ma ve ne abbiamo già parlato.

Un elemento importante del secondo e terzo film della Justice League sarebbe sato il super gruppo noto come New Gods. Nello specifico, Snyder ha detto che “il terzo film è davvero un film sull’invasione dei New Gods, in molti modi”. Questa citazione ha suscitato molta curiosità sul film di Ava DuVernay, New Gods, che secondo quanto riferito è in lavorazione dal 2018. DuVernay ha confermato che sta ancora lavorando al progetto nel dicembre del 2020:

This surreal year has given us time to dig in even more. Enjoying going even deeper into the mind and musings of Jack Kirby with @TomKingTK. https://t.co/fT1eZDdYgj — Ava DuVernay (@ava) December 8, 2020

Dopo i commenti di Snyder, i fan si chiedono se New Gods si collegherà alla Snyder Cut, e sembra che la risposta sia stata appena lasciata intendere. In una recente risposta su Twitter, lo scrittore di New Gods, Tom King, ha inviato una gif ammiccante in risposta alla domanda di un fan: “Se i New Gods di Ava potrebbero riprendere da dove la ZSJL si era interrotta”.

L’interazione è iniziata con un fan che ha risposto a un tweet del produttore Mike Avila:

I personally am wondering if Ava's New Gods might pick up some of where ZSJL left off, but maybe just focus on New Genesis and Apokolips. — Edward Douglas (@EDouglasWW) March 21, 2021

Quindi, Avila ha coinvolto Tom King, rispondendo: “Sono sicuro che TomKingTK sarebbe felice di inserire questi dettagli per noi. Giusto, Tom??”.

interesting! I dig that. I'm sure @TomKingTK would be happy to fill in those details for us. Right, Tom?? — Mike Avila, "Dumb Woke Count" (@mikeavila) March 21, 2021

E il fumettista e sceneggiatore ha semplicemente risposto, come detto prima, ammiccando:

Anche se questo potrebbe non essere il modo in cui Snyder aveva inizialmente immaginato la storia dei Nuovi Dei, l’imminente progetto di DuVernay potrebbe continuare insieme alla sua storia. Naturalmente, membri dei Nuovi Dei come Darkseid, Desaad e Steppenwolf sono stati introdotti nella Justice League di Zack Snyder. Non è ancora chiaro se il film New Gods utilizzerà l’interpretazione dei personaggi di Snyder, ma King certamente non lo ha negato con la sua risposta in gif.

Dopo un’accoglienza complessivamente positiva nei riguardo della Justice League di Zack Snyder, molti fan si rallegrerebbero sicuramente nel vedere queste versioni di Darkseid e Desaad tornare in New Gods. Nonostante questa mancanza di chiarezza, nel luglio del 2020, l’interprete Darkseid, Ray Porter, ha dato la sua benedizione a DuVernay in un tweet (che da allora è stato cancellato) dicendo che può “usare chi vuole” per fare Darkseid, e DuVernay ha risposto definendolo: “Un gentiluomo e vero artista“.

Fonte

