New Line Cinema e Warner Bros Pictures hanno siglato un accordo con la Middle-Earth Enterprises per nuovi film de Il Signore degli Anelli

New Line Cinema e Warner Bros Pictures hanno siglato un nuovo accordo pluriennale con la Middle-Earth Enterprises di Embracer Group AB per collaborare alla creazione di nuovi film de Il Signore degli Anelli.

Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha rilasciato la notizia giovedì durante la chiamata agli utili della società per discutere i risultati degli utili del quarto trimestre 2022.

Zaslav ha menzionato in precedenti chiamate la necessità di più franchising per il grande schermo.

L’accordo arriva 20 anni dopo che la New Line ha rilasciato l’epica trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, che ha vinto 17 Oscar di cui 11 nel 2004 per il finale Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, stabilendo un record per un singolo film. La Warner ha collaborato nuovamente con Jackson per una trilogia di film basati su Lo Hobbit, una coproduzione con la MGM. Insieme, i sei film hanno incassato quasi 6 miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo.

New Line e Warner Bros Animation sono attualmente in produzione de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un anime originale ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Il film, che racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan, uscirà nelle sale il 12 aprile 2024.

“In seguito alla nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio di collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, riportando l’incomparabile mondo di JRR Tolkien sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti”, ha detto Lee Guinchard, CEO del gruppo operativo Freemode di Embracer Group. “Comprendiamo quanto siano apprezzati questi film e, lavorando insieme ai nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione.”

Come nota, in un accordo separato sui diritti TV nel 2018 del valore di circa $ 250 milioni, Amazon ha battuto Netflix per i diritti con la Tolkien Estates per un impegno di cinque stagioni per portare Il Signore degli Anelli al servizio di streaming. Quello è diventato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che ha debuttato su Prime Video nel settembre 2022.

La Middle-earth Enterprises detiene in esclusiva mondiale film, giochi, merchandising, scenografie e altri diritti su alcune opere letterarie di Tolkein tra cui Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Hanno concesso in licenza e prodotto film, giochi, produzioni teatrali e merchandising basati sui lavori per più di quattro decenni. Embracer ad agosto ha acquistato i diritti del film La Terra di Mezzo dal defunto produttore premio Oscar Saul Zaentz.

