New Mutants: confermata la nuova data d’uscita in sala

Lo rinviano, lo pestano di botte quasi, ma si rialza sempre e finalmente abbiamo confermata la nuova data d’uscita per New Mutants.

Definire New Mutants un film maledetto sarebbe un eufemismo gargantuesco. Il film, per la regia di Josh Boone, sarebbe dovuto uscire nel tardo inverno del 2018, per poi essere posticipato innumerevoli volte (probabilmente a causa dell’acquisto di alcune proprietà di Fox da parte della Disney) fino ad essere quasi uscito nelle sale pochi mesi. Proprio quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus.

Sembra che l’universo intero stia facendo di tutto pur di non far uscire questo film al cinema, e infatti molti hanno ipotizzato un suo arrivo diretto su una qualche piattaforma streaming. Così, però, non sarà e avremo modo di gustarci ufficialmente il film il 28 agosto di quest’anno!

La nuova data d’uscita, sperando che le sale riaprano per tempo, è stata comunicata dalla stessa Fox con la pubblicazione del nuovissimo poster ufficiale che riporta la suddetta data.

Al momento ciò vale per le sale statunitensi, ma non credo che dovremo aspettare molto per sapere la data d’uscita di New Mutants anche nelle sale nostrane.

New Mutants (The New Mutants) uscirà nelle sale statunitensi il 28 agosto 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori.

La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mark Snow.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Blu Hunt (Danielle Moonstar) e Henry Zaga (Roberto da Costa / Sunspot).

