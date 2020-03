New Mutants: nuovo spot per il “maledetto” film Marvel

Nuovo spot per il “maledetto” film Marvel / Fox New Mutants, che dopo due anni di slittamenti finalmente sta per arrivare nelle nostre sale.

Anni sono passati dal giorno in cui avremmo dovuto vedere New Mutants, il nuovo film Marvel ambientato nell’Universo Marvel degli X-Men con protagonista Anya Taylor-Joy e diretto e co-scritto da Josh Boone. Il primo cinefumetto Marvel ad avere dei toni esplicitamente horror, che sembrano non esser rimasti intaccati dalla recente acqusizione da parte della Disney.

Molto probabilmente è stata quest’ultima acquisizione a far slittare il tutto, e non sarebbe poi così strano se questo ritardo sia dovuto ad una volontà da parte dei Marvel Studios di usare il film come trampolino per introdurre gli X-Men all’interno del Marvel Cinematic Universe. D’altronde sarebbe il film perfetto!

Ad ogni modo, il film arriverà nelle nostre sale il 2 aprile, e per spingere la distribuzione del film eccovi un nuovissimo spot sempre sulle note di un’inquietante versione di Another Brick in the Wall, part 2 dei Pink Floyd.

New Mutants (The New Mutants) uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Blu Hunt (Danielle Moonstar), Henry Zaga (Roberto da Costa / Sunspot) e Antonio Banderas.

