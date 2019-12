New Mutants: un nuovo trailer arriverà a gennaio

Dopo due anni di attesa, finalmente Josh Boone rivela che un nuovo trailer per New Mutants arriverà a gennaio.

Inizialmente programmato per uscire nelle sale nella primavera del 2018, New Mutants, il primo film di supereroi con toni horror prodotto dalla Marvel, finalmente sembra avere una distribuzione fissata per il 2 aprile 2020, almeno per quanto riguarda quella nelle sale italiane. Ora che il film ha una data d’uscita, a breve dovremmo essere in grado di poter visionare un nuovo trailer, visto che fino ad ora solo un teaser è stato mostrato ben due anni fa, e a confermarne l’arrivo è lo stesso regista del film sul proprio Instagram.

Sotto un suo post, Josh Boone ha risposto ad una fan page di New Mutants che chiedeva quando avremo visto un nuovo trailer del film, e il cineasta non si è fatto attendere rivelando che ne arriverà uno molto presto, per la precisione a gennaio, il mese prossimo.

New Mutants (The New Mutants) uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Blu Hunt (Danielle Moonstar), Henry Zaga (Roberto da Costa / Sunspot) e Antonio Banderas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...