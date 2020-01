New Mutants: una misteriosa foto annuncia l’imminente arrivo del trailer ?

Ora che New Mutants ha una sua data d’uscita, una misteriosa foto annuncia quello che dovrebbe essere l’arrivo di un prossimo trailer.

Dopo due anni di slittamenti, conferme e smentite, alla fine New Mutants uscirà ad aprile di quest’anno da poco iniziato, con Josh Boone alla regia che conferma di portare in sala il film che sempre pensato, caratterizzato da atmosfere molto vicine all’horror. Per rincuorare gli animi il regista aveva da poco confermato anche l’arrivo di un trailer, e sembra proprio che sia pronto per arrivare online.

Nelle ultime ore sulla pagine Twitter ufficial di New Mutants, è stata pubblicata una misteriosa immagine che riporta il numero 0106200600. Che cosa voglia dire di preciso è ovviamente un mistero, ma ad un primo impatto sembra indicare la data d’uscita del trailer fissata per il 6 gennaio, ovvero domani. Il che non sarebbe così assurdo, visto che lo stesso Boone aveva confermato che il nuovo trailer sarebbe arrivato a gennaio.

Ora non ci resta che aspettare e sperare che i toni siano rimasti gli stessi del teaser, che aveva convinto non poco.

New Mutants (The New Mutants) uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Blu Hunt (Danielle Moonstar), Henry Zaga (Roberto da Costa / Sunspot) e Antonio Banderas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...