New Pokémon Snap: il trailer d’annuncio rivela la data d’uscita del videogioco sequel!

Come rivelato da un teaser, il 30 aprile uscirà New Pokémon Snap per Nintendo Switch, annunciato proprio oggi da Nintendo e The Pokémon Company. Il sequel dell’originale Pokémon Snap, pubblicato nel 1999 per Nintendo 64, invierà i giocatori nella regione di Lental, dove scatteranno foto ai Pokémon nel loro ambiente.

I giocatori lavoreranno con il Professor Mirror e la sua assistente Rita “su un sondaggio ecologico per fotografare i Pokémon di Lental in natura”, secondo un comunicato stampa. I giocatori visiteranno le isole Lental con un veicolo su rotaie noto come Neo-One attraverso vari percorsi. I Pokémon Lental saranno attratti da “Fluffruit”, un oggetto commestibile che sicuramente renderà molto più facile fotografare le creature in natura.

Come per il Pokémon Snap originale, le foto dei Pokémon dei giocatori saranno giudicate in base alla loro posa, a quanto grandi le creature appaiono nelle foto, se sono rivolte verso l’obiettivo della fotocamera e dove rientrano nell’inquadratura. Grazie ad una dinamica di comportamento dei Pokémon che cambia nel tempo, in New Pokémon Snap i giocatori “potrebbero vedere i Pokémon comportarsi in modi completamente nuovi”. Un comunicato stampa anticipa anche un nuovo fenomeno originario della regione di Lental, un misterioso bagliore emesso da alcuni Pokémon.

Un nuovo trailer di New Pokémon Snap mostra cosa ci sarà in serbo per i giocatori che desiderano compilare il loro Photodex:

Mi piace: Mi piace Caricamento...