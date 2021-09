New Warriors: Kevin Biegel rivela alcuni BTS con al centro la Squirrel Girl di Milana Vayntrub

Quest’anno è iniziato con la quarta fase dei film dei Marvel Studios in modo epico. WandaVision è diventato il primo spettacolo Disney + a raggiungere il servizio di streaming, seguito da The Falcon and the Winter Soldier e Loki; sono stati tutti grandi successi, ognuno dei quali ha ricevuto reazioni positive.

Prima che il mondo avesse Disney +, però, c’erano molti altri programmi televisivi Marvel, ma non nessuno sotto l’egida del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Netflix aveva un’intera formazione composta da Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e Punisher. Poi, la ABC ha avuto nomi celebri del calibro di Agents of SHIELD, Agent Carter e Inhumans.

Ma c’è uno spettacolo che non è mai arrivato sullo schermo: New Warriors. La produzione ha creato un pilota, ma questo non ha mai visto la luce del giorno.

Bene, grazie all’ex showrunner Kevin Biegel, i fan ora hanno modo di dare il loro primo sguardo allo spettacolo, inclusa la rivelazione che qualcuno della squadra era un grande fan di Iron Man.

Kevin Biegel, l’ex showrunner del pilot cancellato della ABC, New Warriors, ha fornito le prime immagini della produzione dello show. La prima foto offre uno sguardo approfondito alla Squirrel Girl di Milana Vayntrub e al suo compagno, Tippy-Toe; uno sguardo completo al costume di Squirrel Girl mostra sia la praticità che la natura da roditore dell’ensemble; la terza foto mostra la stanza di qualcuno, presumibilmente Squirrel Girl, con ben tre poster di Iron Man: qualcuno è chiaramente un fan. Robert Downey Jr. ne sarebbe lusingato.

There was a #NewWarriors show.@kbiegel says the show was canceled before airing: "A singular power that be killed the show. Because it was too gay. A rich, straight, Brentwood turd."

That exec has since been fired.

Biegel shared these pics from the show. pic.twitter.com/c6WzUD3UpD

— Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) September 9, 2021