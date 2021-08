Nia DaCosta ha rivelato di aver parlato con la Marvel di un progetto con Galactus, Storm e Scott Summers

Mentre i Marvel Studios continuano a costruire il proprio marchio con nuovi film e personaggi pronti per fare il debutto nella Fase 4, il team dietro il MCU sta anche mantenendo la sua tendenza a trasformare i nuovi arrivati ​​in superstar di Hollywood.

Questo sta già accadendo con attori come Simu Liu da Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli e Iman Vellani in Ms. Marvel, e lo stesso sembra accadere anche dietro la macchina da presa.

Uno dei nomi in prima linea in questa nuova ribalta è Nia DaCosta, che ha collaborato con i Marvel Studios dalla fine del 2020 come regista di The Marvels del in uscita nel 2022. Mettere su un progetto che include la Captain Marvel di Brie Larson, la Monica Rambeau di Teyonah Parris e la Kamala Khan di Iman Vellani non è un compito facile, ma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, e il team sembrano avere la massima fiducia nei suoi piani.

Con il suo primo grande sforzo di regia fatto su Candyman, DaCosta ha trovato un modo per mostrare la sua abilità con le storie della Marvel nei suoi colloqui iniziali con il team MCU. In una recente intervista, ha condiviso alcuni dettagli su come ha messo in mostra la sua vasta conoscenza dei fumetti.

La regista ha parlato con The Guardian della sua proposta iniziale ai Marvel Studios, che includeva eroi e cattivi degli X-Men ed altri provenienti della mitologia dei Fantastici Quattro.

Nella sua prima chiacchierata con la produttrice Marvel, Mary Livanos, DaCosta ha ammesso di essere stata “una nerd” e ha rivelato la sua idea per un “film con Galactus, Storm e Scott Summers”. Sebbene DaCosta ritenesse che Livanos semplicemente “sopportasse” il suo entusiasmo da nerd, il produttore le ha comunque dato fiducia e l’ha scelta per lavorare a The Marvels.

“Ho appena fatto la nerd. Ero tipo, ecco i film che penso dovreste fare! Film con Galactus, Storm e Scott Summers! Bla bla bla! Ha appena sopportato il fatto che andassi in profondità nella lore della Marvel. E mi ha anche dato molta fiducia, per fare in modo di essere capace di avere piena libertà creativa, per non essere semplicemente un burattino su un filo.”

