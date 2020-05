Nicholas Hoult ha detto che c’è “molto altro da esplorare” con Bestia

La star di X-Men, Nicholas Hoult, ha detto che c’è “molto altro da esplorare” con Bestia, il mutante dal pelo blu che presto verrà reintrodotto e rebottato dai Marvel Studios.

Hoult ha interpretato il personaggio in ben quattro film degli X-Men, ed ha ottenuto un cameo in Deadpool 2 – appare come un insegnante presso l’istituto fondato da Charles Xavier (James McAvoy) e membro fondatore degli X-Men. L’ultima volta che Bestia è subentrato a Xavier come preside della sua scuola per giovani mutanti – ribattezzata Jean Grey’s School for Gifted Youngsters dopo l’apparente scomparsa di Jean Gray (Sophie Turner) – negli anni ’90 in Dark Phoenix .

“Questa è stata un’evoluzione divertente ed è qualcosa che cerco sempre di comprendere circa a come modifica un personaggio. Penso che ci sia molto altro da esplorare con quel personaggio”, ha detto Hoult a Variety promuovendo la serie di Hulu, The Great. “Quindi sarei interessato a sapere dove lo vedremo andare in seguito.”

Il regista e sceneggiatore Simon Kinberg, produttore di lunga data dell’allora franchise degli X-Men di proprietà della Fox, aveva precedentemente dichiarato a ComicBook che Dark Phoenix era stato considerato la fine del franchise lungo quasi 20 anni – anche prima che la Disney acquisisse gli assett del Gruppo Fox nel 2019 – dicendo che il film sembrava “il culmine naturale per questo ciclo di film X-Men“.

