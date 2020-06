Nick Kondo annuncia l’inizio della produzione del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo

La Marvel ha una gamma piuttosto ricca di titoli in arrivo nel 2021 e nel 2022, ma uno dei loro progetti più attesi fa riferimento alla Sony.

Il sequel dell’acclamato Spider-Man: Un Nuovo Universo è entrato in sviluppo ufficialmente, e lo sappiamo grazie al Lead Animator Nick Kondo. Kondo ha condiviso il teaser di Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 su Twitter, e il post includeva la didascalia: “Primo giorno di lavoro!”.

C’è molto lavoro da fare prima che sia pronto per il debutto nel 2022, ma il fatto che le cose si stiano già preparando per marciare in avanti verso la lavorazione è una cosa destinata a fare eccitare i fan della Marvel.

Spider-Man: Un Nuovo Universo aveva un budget di $ 90 milioni, ma è tornato indietro nella sola patria con ben $ 190 milioni. All’estero ha aggiunto altri $ 185 milioni per un totale mondiale di $ 375 milioni, e il sequel probabilmente porterà molto di più dopo che il primo film ha ricevuto un così buon passaparola, sia nei cinema che nelle sue edizioni home-video.

Certo, è molto diverso dai $ 1,131 miliardi che Spider-Man: Far From Home ha incassato, ma dalla sua uscita cinematografica il film ha raccolto sempre più fan, quindi il sequel dovrebbe trarre grandi benefici da questa cosa.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

