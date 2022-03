Nicolas Cage ha risposto alle critiche rivolte ai film Marvel da noti registi

Cage è un attore noto per aver interpretato ruoli in quelli che sembrano essere quasi tutti i film che gli vengono offerti. Nel corso della sua carriera, è apparso in così tanti film diversi di generi e qualità, che è quasi impossibile capire lo stile dell’attore.

In effetti, nel film in uscita, The Unbearable Weight of Massive Talent, l’attore interpreta una versione a corto di soldi di se stesso che viene pagato per fare un’apparizione alla festa di compleanno di un super fan miliardario che rapidamente prende una piega assurda. Naturalmente, con una carriera così ampia come quella di Cage, fra i film in cui è apparso ci sono anche due film coi supereroi, Ghost Rider del 2007 e il suo seguito.

Con l’enorme successo del MCU e del DCEU, così come i numerosi film Marvel e DC che si svolgono al di fuori dei rispettivi universi, i film coi supereroi sono tra i progetti che incassano di più al cinema in questo momento, e ciò ovviamente attira le attenzioni non solo di chi è appassionato di questi film, ma anche di hater senza cervello e grandi maestri del cinema che criticano questi film. Molti registi leggendari si sono fatti avanti per esprimere la loro avversione per il genere, tra cui Sia Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, il regista di Independence Day Roland Emmerich, e tanti altri.

In una recente intervista con THR per discutere di The Unbearable Weight of Massive Talent, a Cage è stato chiesto quale fosse la sua opinione sul successo del MCU e sul genere dei supereroi in generale.

Contrariamente a registi come Scorsese, Cage non ha altro che cose positive da dire sui film tratti dai fumetti, essendo lui stesso un noto fan. Cage descrive le storie raccontate da questi film come “colorate e divertenti” oltre che “sane in un modo davvero positivo”. Cage rende abbastanza chiaro che non capisce perché i film ricevano così tante critiche poiché vede “un grande valore nel fatto che stanno portando felicità alle persone”.

“Questi sono argomenti caldi, e lo capisco, perché sono i tipi di cose che si espandono a macchia d’olio su Internet. Ho sempre ammirato il regno dei fumetti e ho sempre pensato che le storie fossero davvero colorate e divertenti. Francamente, in un certo senso, salutari in un modo davvero positivo. Non so da dove venga l’orrore che alcune persone provano. Sicuramente penso che ci sia un grande valore nel portare felicità alle persone.”

