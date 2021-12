Nicolas Cage interpreterà Dracula in Renfield della Universal

Nicolas Cage interpreterà Dracula in “Renfield” della Universal, un film con al centro i mostri classici del cinema, incentrato non sul famigerato vampiro, ma piuttosto sul suo famigerato lacchè.

Il casting call può essere fonte di confusione. Questo perché Cage recita al fianco di un altro Nic, Nicholas Hoult, che interpreta lo scagnozzo noto come Renfield.

Una storia di origine, il film in uscita dovrebbe svolgersi ai giorni nostri. Non è chiaro quanto trarrà dal materiale originale, il romanzo horror del 1897 di Bram Stoker “Dracula”. Nel thriller letterario, RM Renfield era un detenuto in un manicomio. Si pensava che soffrisse di una malattia che lo costringeva a mangiare creature vive nella speranza di ottenere l’immortalità, fino a quando in seguito non viene rivelato che è sotto l’influenza del conte Dracula.

Chris McKay, il regista dietro “The Tomorrow War” e “The Lego Batman Movie”, dirigerà la pellicola e la produrrà, mentre la sceneggiatura è stata curata da di Ryan Ridley (Rick and Morty).

