Nicolas Cage non è interessato a Star Wars: “Sono della famiglia Star Trek”

Nicolas Cage passerebbe oltre ad un viaggio nella galassia di Star Wars, ma a quanto pare potrebbe essere disposto ad arruolarsi nella Flotta Stellare e servire sull’Enterprise di Star Trek.

Cage sta promuovendo il suo nuovo film western The Old Way e interpreterà Dracula nel prossimo film Renfield. Nel tour stampa ha partecipato ad un’intervista dove gli è stato chiesto se avesse mai pensato di unirsi all’universo di Star Wars.

Sorprendentemente, Cage si è detto non interessato senza timidezza o problemi nel dire la sua senza peli sulla lingua.

“No è la risposta”, ha detto a Kevin Polowy. “Non sono proprio un fan. Io sono un Trekkie, amico, voglio andare sull’Enterprise. E’ verso quella direzione che mi muoverei.”

Cage ha continuato, rivelando che non è solo un fan di Star Trek vecchia scuola, ma che si è goduto anche l’ultima trilogia di film con Chris Pine.

“Sono cresciuto guardando Shatner, penso che Pine sia stato fantastico nei film”, dice. “Penso che i film siano eccezionali. Mi piace Star Trek per gli aspetti politici, sociologici – per me, ciò che è davvero la fantascienza e perché è un genere così importante, è che è una scatola dei giochi con cui puoi quello che vuoi. Hai una storia da raccontare particolare, la ambienti su un diverso pianeta, lo metti in un tempo diverso, nel futuro per esempio, e puoi fare ciò che vuoi senza che la gente ti salti addosso. Puoi davvero esprimere i tuoi pensieri come Orwell nel formato fantascientifico e Star Trek ha davvero abbracciato questa cosa. Star Trek è roba seria.”

Cage non ha lasciato dubbi alla fine dell’intervista: “Non sono nella famiglia di Star Wars, sono nella famiglia di Star Trek“. Se la Paramount Pictures è interessata, c’è ancora tempo per lanciare Cage nel prossimo Star Trek 4. Lo studio ha sviluppato il film per anni, con trattative sul cast, sceneggiature multiple e cambi di regia che hanno ostacolato la riuscita del progetto. Il concept originale del film vedeva JD Payne e Patrick McKay alla sceneggiatura, che poi hanno rinunciato per Gli anelli del potere. La storia avrebbe visto il capitano Kirk riunirsi con suo padre, George Kirk, interpretato da Chris Hemsworth.

