Nicolas Cage shock: sarà John Wick “vecchio” nel nuovo film su un sanguinoso sicario!

La scena cinematografica sta per subire un’epica svolta grazie a Nicolas Cage, il maestro dell’eclettismo, che torna con un progetto che farà tremare i fan di John Wick. Nel trailer red band appena rilasciato di “The Retirement Plan,” Cage sfoggia un’estetica da “John Wick” mentre si cala nei panni di Matt, un ex surfista alle Isole Cayman che è tutto tranne che il tipico pensionato. La sua tranquilla vita però, viene sconvolta. Sua nipote gli rivela infatti che il suo clan familiare è nei guai per colpa di alcuni gangster spietati.

In questo thriller d’azione, la cui somiglianza con John Wick è innegabile, Cage ci regala un personaggio unico, un’icona di un’era passata che si ritrova costretto a risvegliare il suo oscuro passato per proteggere la famiglia. Il trailer è un’esplosione di azione, adrenalina e humor nero, promettendo un’esperienza cinematografica indimenticabile. Guardate il trailer su YouTube e preparatevi a vedere Nicolas Cage trasformare la sua “vecchiaia” in pura epicità.

L’intervista al regista del nuovo film con Nicolas Cage

In un’intervista avvincente, il regista Tim Brown svela le profonde radici che il suo ultimo film, “The Retirement Plan,” ha nel mondo di John Wick. Oltre a ciò il film si ispira anche alla trilogia di “The Equalizer“. Brown, un genio visionario, ha confessato di essersi posto una domanda fondamentale: cosa succederebbe se John Wick decidesse di appendere i suoi fucili e passare gli ultimi anni della sua vita ubriacandosi sulla spiaggia? Questa premessa ha gettato le basi per il personaggio di Matt, interpretato magistralmente da Nicolas Cage.

Brown ha spiegato che voleva portare il pubblico in un luogo in cui nessuno sa chi sia Matt, dove il suo passato fosse sepolto sotto strati di sabbia e alcol. La trama si infiamma quando una nipote compare con un enigmatico MacGuffin, mentre i cattivi spietati fanno scorrere sangue sull’intera isola. Con un’occhiata a “The Retirement Plan,” sembra che Brown abbia creato una nuova icona cinematografica, un “John Wick” invecchiato. Sarà questo il nuovo volto dell’azione? Non resta che scoprirlo al cinema.