Nicolas Cage spiega perché non è mai stato realizzato un National Treasure 3

Sia National Treasure che National Treasure: Book of Secrets sono stati modesti successi finanziari, portando molti fan a presumere che sarebbero state sviluppate una serie di avventure successive, anche se la star Nicolas Cage ha recentemente sottolineato che l’accoglienza deludente ad alcuni dei suoi altri film ad alto budget ha portato lo studio The Walt Disney Company a perdere interesse a sviluppare più film della saga.

Il concetto non è stato del tutto abbandonato, poiché c’è una serie TV di National Treasure in arrivo su Disney+, anche se non sembra che vedremo presto Cage riprendere il ruolo di Benjamin Franklin Gates.

“Il telefono ha smesso di squillare. Era come: ‘Cosa vuoi dire, che non faremo National Treasure 3? Sono passati 14 anni. Perché no?'”, ha spiegato Cage a GQ. “Beh, l’apprendista stregone non ha funzionato e Ghost Rider non ha venduto molti biglietti. E Drive Angry, lasciamo stare.”

L’attore ha continuato a far notare di non essere del tutto deluso dalla mancanza di aggiornamenti, poiché i progetti indipendenti e ambiziosi lo attraggono di più.

“Mi piace fare film come Pig e Leaving Las Vegas più di quanto mi piaccia fare film come National Treasure”, ha confessato Cage. “Quando parlo degli amici del bel tempo a Hollywood, non parlo del [produttore] Jerry [Bruckheimer]. Sto parlando della Disney. Sono come un transatlantico. Una volta vanno vado in una certa direzione, non si smuovono.”

Sebbene far parte della famiglia Disney porti sicuramente delle opportunità, comporta anche alcune sfide, poiché il dirigente della produzione Disney Jason Reed ha spiegato in precedenza che il franchise era più difficile da commercializzare rispetto a marchi più noti.

“Ho fatto del mio meglio per dare vita a National Treasure 3. Adoro quei film. Ci ho lavorato fin dall’inizio”, ha condiviso Reed con Collider in precedenza. “Quello che ho sentito è che anche se i film hanno avuto un enorme successo e hanno creato una fanbase non indifferente, sono film che non hanno mai trovato modo di capitalizzare. Era più un film con un sequel e National Treasure 3 sarebbe stato un altro sequel. Non hanno mai trovato un modo per integrarlo nei parchi. Non ha mai preso piede, anche se c’erano molti prodotti di consumo, non ha mai preso piede come franchising indipendente. Questo fa apparire i numeri diversi. E’ difficile fare in modo che un’azienda come la Disney concentri le risorse su qualcosa come questo quando può realizzare sequel di Toy Story o acquistare una nave da crociera. E se l’azienda stessa fosse stata davvero entusiasta di andare avanti l’avremmo fatto trovato un modo per concludere l’accordo.”

