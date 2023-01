Nicolas Winding Refn dice che Amazon voleva affossare Too Old To Die Young fin dall’inizio

Secondo Nicolas Winding Refn, Amazon voleva affossare Too Old To Die Young, la sua serie cancellata alla prima stagione.

Il regista d’autore, che di recente ha rilasciato la sua nuova serie, Copenaghen Cowboy, su Netflix, ha affermato che Amazon Prime Video ha seppellito la sua serie del 2019 per via di timori circa il fatto che lo spettacolo potesse far “sembrare cattivo” lo streamer.

“Hanno portato via tutti i miei soldi per il marketing perché avevano paura che lo spettacolo si riflettesse male su Amazon. Me l’hanno detto direttamente”, ha detto Refn a Vulture. “Ne sono rimasti così scioccati. Ero tipo: ‘Cosa c’è di così scioccante?’. Dissero: ‘Ci farà fare una brutta figura’. E ho detto: ‘Ma non credo che nessuno guarderà affatto a voi’.”

Refn poi ha continuato dicendo che: “Certe parti di Hollywood sono così egocentriche e pensano di essere al centro dell’universo”.

“La regola della paura è molto pericolosa. Amazon ha rilasciato lo spettacolo, ma hanno detto: ‘Ti seppelliremo’. E così hanno fatto. Tuttavia, non puoi seppellire un diamante.”

La serie limitata è stata ampliata dall’omonimo lungometraggio di 138 minuti di Refn, presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Cannes. Miles Teller ha interpretato il ruolo di un detective che conduce una doppia vita come sicario a Los Angeles e soffre di una crisi esistenziale.

Refn ha detto a Vulture che la serie è stata caratterizzata da una “reazione una tantum al decadimento politico e all’ascesa del movimento Tea Party” nell’America dell’epoca. La serie è sempre stata impostata per essere solo una serie limitata sullo streamer.

“Dopo 13 ore non avevo più niente da dire sull’America. Ero svuotato”, ha detto il regista di Copenhagen Cowboy. “E 13 ore sono quasi due stagioni. Tre stagioni se guardi la televisione al giorno d’oggi.”

La star principale, Teller, aveva precedentemente dichiarato a IndieWire che ogni episodio era come girare sette film indipendenti uno dopo l’altro.

