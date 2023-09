Nicole Kidman irriconiscibile? Ecco l’anteprima di Expats

La celebre stella del cinema, Nicole Kidman, sta per tornare sul piccolo schermo con un progetto che ha scatenato l’entusiasmo di critici e fan del mondo delle serie TV. Prime Video ha finalmente svelato le prime immagini della tanto attesa miniserie “Expats,” in programma per i primi mesi del 2024. L’emozionante anteprima è stata presentata in anteprima mondiale durante l’eccezionale Toronto International Film Festival l’8 settembre, suscitando un’energia palpabile tra gli spettatori.

“Expats,” una serie di sei episodi, trae ispirazione dal romanzo acclamato “The Expatriates” di Janice Y.K. Lee e presenta un cast di altissimo livello, tra cui la talentuosa Nicole Kidman, Ji-young Yoo, Sarayu Blue, Brian Tee e Jack Huston. La trama ruota attorno a tre donne americane, interpretate rispettivamente da Kidman, Blue e Yoo, le cui vite si intrecciano in seguito a una tragedia familiare improvvisa. La serie si distingue per la sua capacità di porre domande profonde sul concetto di privilegio e sull’ambiguo confine tra vittimizzazione e colpevolezza.

La creativa mente dietro “Expats” è la visionaria Lulu Wang, che non solo assume il ruolo di regista e sceneggiatrice ma si cimenta anche nella produzione insieme a un team di talentuosi professionisti tra cui Daniele Melia, Nicole Kidman, Alice Bell, Theresa Park e Stan Wlodkowski. Il team di sceneggiatori di spicco comprende Vera Miao, Gursimran Sandhu, Janice Y.K. Lee, Bell e la stessa Wang. Questo è senza dubbio uno dei progetti più promettenti di Nicole Kidman e un must-watch per gli amanti del cinema e delle serie TV di alta qualità.

Nicole Kidman: l’icona di Hollywood conquista il piccolo schermo

Nicole Kidman, l’irresistibile diva di Hollywood, compie 53 anni il 20 giugno e continua a dimostrare la sua versatilità e il suo straordinario talento come attrice. Oltre alla sua straordinaria carriera sul grande schermo, Kidman ha recentemente conquistato il mondo delle serie TV con interpretazioni memorabili. Ecco alcune delle sue imperdibili performance in serie TV.

“Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie” è stato il debutto di Nicole Kidman come protagonista di una serie TV. Iniziata nel 2017, questa produzione è diventata un’icona del piccolo schermo. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty e co-prodotta da Kidman e Reese Witherspoon, ha riunito un cast eccezionale, tra cui Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern, in un avvincente drama ambientato a Monterey.

Tra le sue altre serie TV di successo, c’è “Top of the Lake – Il Mistero del Lago,” ideata da Jane Campion e Gerard Lee. Nicole Kidman si è unita al cast nella seconda stagione, intitolata “Top of the Lake: China Girl,” offrendo una straordinaria interpretazione in un ruolo inedito e coinvolgente.

Il 2021 ha visto Kidman brillare nel thriller psicologico “The Undoing – Le Verità Non Dette,” diretto dalla premio Oscar Susanne Bier. Questa serie è stata un vero successo e ha dimostrato ancora una volta la maestria di Kidman come attrice. E non possiamo dimenticare “Nine Perfect Strangers,” l’attesissima serie in arrivo su Amazon Prime Video con un cast di stelle che promette emozioni indimenticabili. L’attrice australiana continua a dimostrare il suo straordinario talento nel mondo delle serie TV, rendendo ogni suo progetto una tappa obbligata per gli amanti del piccolo schermo.

Attualmente l’attrice è in streaming con Operazione Speciale: Lioness, prodotta da Paramount+.