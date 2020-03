Niente ritiro della causa da 50 milioni che Johnny Depp ha fatto a Amber Heard

Venerdì, un giudice della Virginia ha rifiutato di respingere la causa di Johnny Depp contro Amber Heard, permettendogli di procedere con un’affermazione secondo cui lo aveva diffamato in un articolo d’opinione del Washington Post. Nel pezzo, pubblicato a dicembre 2018, Heard ha accennato alle sue precedenti affermazioni secondo cui Depp l’aveva aggredita durante il loro matrimonio, sebbene non l’avesse identificato per nome. Il giudice Bruce D. White ha decretato venerdì che Depp può procedere secondo la teoria secondo cui le dichiarazioni della Heard implicavano chiaramente che Depp l’aveva aggredita.

Depp ha presentato la causa da 50 milioni di dollari a marzo 2019, contestando le accuse di Amber Heard e diverse dichiarazioni al suo interno che implicavano che fosse un abusatore.

La Heard per la prima volta ha accusato Depp di averla maltrattata nel 2016, nel contesto del loro divorzio. Depp ha affermato al tempo che le accuse erano false e una bufala evocata per aiutare la carriera della Heard. L’avvocato dell’attrice, Roberta Kaplan, ha sollecitato la corte lo scorso autunno a respingere la causa, sostenendo che la il titolo del magazine in cui figurava come carnefice non era fondamentalmente circa le accuse della Heard contro Depp.

Il giudice White ha respinto tale argomento, scoprendo che la colonna dell’articolo “si basava sul fatto concreto che la signora Heard era stata maltrattata dal signor Depp“. White ha respinto la richiesta di diffamazione di Depp riguardo a una quarta affermazione nel pezzo. In quella dichiarazione, ha scritto di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata seguita da paparazzi nelle rare occasioni in cui ha lasciato la sua casa.

“Mi sentivo come se fossi sotto processo presso la corte dell’opinione pubblica – e la mia vita e il mio sostentamento dipendevano da una miriade di giudizi ben oltre il mio controllo”, ha scritto.

White ha affermato che la dichiarazione non ha implicazioni diffamatorie nei confronti di Depp, ed ha anche respinto l’affermazione degli avvocati della Heard secondo cui la causa era vietata dallo statuto di prescrizione di un anno, perché Heard stava semplicemente alludendo a dichiarazioni che erano state fatte per la prima volta nel 2016.

Gli avvocati della Heard hanno affermato che, se necessario, intendono dimostrare che è stata di fatto maltrattata.

“La decisione odierna lascia alla giuria la decisione sul significato di ciò che la signora Heard ha detto e sulla verità di ciò che ha trasmesso”, ha detto Kaplan venerdì. “Come abbiamo sempre detto, i tribunali hanno messo in atto meccanismi forti per determinare la verità. Restiamo fiduciosi che la sig.ra Heard prevarrà al processo quando alla giuria saranno presentate prove sulla questione identificata dalla Corte, vale a dire se la sig.ra Heard è stata abusata dal signor Depp.”

Fonte

