Night Raiders: ecco il trailer del film debutto alla regia di Danis Goulet e prodotto da Taika Waititi

Samuel Goldwyn Films ha rilasciato il trailer ufficiale del loro prossimo film, Night Raiders. È scritto e diretto da Danis Goulet, che farà così il suo debutto alla regia, ed è stato prodotto da Taika Waititi.

Il trailer inizia con la protagonista Niska, interpretata da Elle-Máijá Tailfeathers, mentre cerca di sfuggire a un drone che insegue sua figlia. Alludono a una guerra avvenuta in passato che ha causato il completo abbandono di una città che attraversano. Quando incontrano un uomo che credeva che suo figlio fosse l’unico figlio libero rimasto, si scopre che in questo mondo distopico i bambini non sono liberi.

Nel trailer apprendiamo che l’Accademia è un luogo in cui tutti i bambini vengono portati e costretti ad allenarsi per combattere una guerra. La figlia di Niska sembra essere stata presa dall’Accademia, che la conduce da un gruppo di persone che sembrano combattere contro quell’organizzazione.

Potete vederlo qui sotto:

La sinossi ufficiale di Night Raiders fornisce qualche indizio in più sulla trama e sul viaggio di Niska: “2043 – in un futuro distopico un’occupazione militare controlla le città, private del diritto di voto nel Nord America del dopoguerra. I bambini sono considerati proprietà del regime che li addestra a combattere. Una disperata donna Cree si unisce a una banda di vigilanti clandestini per infiltrarsi in un’accademia per bambini di Stato e riavere sua figlia. Una parabola sulla situazione delle Prime Nazioni, Night Raiders è un dramma di fantascienza al femminile sulla resilienza, il coraggio e l’amore”.

Insieme a Tailfeathers, Night Raiders vede la partecipazione di Brooklyn Letexier-Hart (Burden of Truth), Gail Maurice (Cardinal, Johnny Greyeyes), Amanda Plummer (Pulp Fiction, The Hunger Games: Catching Fire), Alex Tarrant (Loner, Vegas), Violet Nelson (The Body Remembers When the World Broke Open), Shaun Sipos (The Vampire Diaries, Krypton), and Suzanne Cyr (Suits, The Wedding Planners).

Night Raiders sarà presentato in anteprima il 12 novembre, nelle sale, in digitale e on demand.

