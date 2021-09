Night Teeth: ecco il trailer del thriller sui vampiri con Debby Ryan e Sydney Sweeney

Di recente, Netflix ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo thriller sui vampiri, Night Teeth.

Diretto da Adam Randall di I See You, il film segue le vicende dello studente diventato autista Benny (Jorge Lendeborg Jr.) che si ritrova a guidare per due party girls (la Blaire di Debby Ryan e la Zoe di Lucy Fry) lungo vari eventi a Los Angeles. Tuttavia, Benny scopre presto che le feste dove vanno le ragazze prendono una piega sanguinosa. La notte prende rapidamente una brutta piega quando Benny si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra clan di vampiri rivali, mentre cerca disperatamente di sopravvivere fino all’alba.

Oggi vi mostriamo il primo trailer:

Lendeborg Jr. è affiancato da Alfie Allen di Game of Thrones nei panni di Victor, così come Megan Fox, Sydney Sweeney e Alexander Ludwig di Vikings, che interpretano ruoli sconosciuti. Night Teeth vede nel cast anche Raúl Castillo, che interpreterà il fratello di Benny, Jay, un personaggio che si rivela essere un cacciatore di vampiri e che costringe Benny a scegliere tra la famiglia e la tentazione esercitata da Zoe e Blaire.

La produzione di Night Teeth è stata ritardata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, ma le riprese sono riprese a settembre dello scorso anno, e adesso l’uscita del film prevista per il 20 ottobre.

Il first-look al thriller in arrivo e si concentra principalmente su Zoe e Blaire in vari momenti della notte. Mostrano anche Benny che cade sotto l’influenza delle due ragazze mentre flirtano con lui, e sembra che sia tentato da loro in vari modi. Un altro offre uno scorcio di Fox e Sweeney in piedi in modo assertivo dietro il Victor di Allen, suggerendo che i tre stanno lavorando a stretto contatto; anche se resta da vedere in che modo esattamente.

