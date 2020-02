Nightmare Alley: Guillermo del Toro ha ufficialmente iniziato le riprese del suo prossimo film

Dopo aver vinto l’Oscar per il miglior regista e il miglior film due anni fa con La Forma dell’Acqua, il regista Guillermo del Toro ha ufficialmente iniziato le riprese principali del suo prossimo film, Nightmare Alley.

Searchlight Pictures ha fatto l’annuncio oggi rivelando che le telecamere hanno iniziato a girare il nuovo film questa settimana a Toronto, in Canada. Del Toro dirigerà il film su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Kim Morgan (The Forbidden Room), basata sul romanzo di William Lindsay Gresham, e produrrà anche insieme a J. Miles Dale (Antlers, The Shape of Water).

Nightmare Alley sarà caratterizzato da un cast enorme che comprende il candidato all’Oscar Bradley Cooper (A Star Is Born, American Sniper), la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), il candidato all’Oscar Toni Collette (Knives Out, The Sixth Sense), il candidato all’Oscar Willem Dafoe (The Lighthouse, At Eternity’s Gate), il candidato all’Oscar Richard Jenkins (The Shape of Water, Rhe Visitor), la candidata all’Oscar Rooney Mara (Carol, The Girl With the Dragon Tattoo), il candidato all’Oscar David Strathairn (Lincoln, Good Night and Good Luck) e il frequente collaboratore di Guillermo del Toro Ron Perlman (Pacific Rim, Hellboy).

“Sono ispirato ed euforico di essere affiancato da questo brillante cast”, ha dichiarato Del Toro. “Kim Morgan e io abbiamo lavorato con grande passione per portare sullo schermo il mondo, il linguaggio oscuro e crudi di William Gresham e ora siamo uniti da un superbo gruppo di artisti e tecnici per dargli vita.”

La descrizione ufficiale di Nightmare Alley recita: “Un giovane ambizioso (Cooper) con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte si collega a una psichiatra (Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui”.

Cooper si unisce nel film a Molly (Rooney Mara), il capo scortecciatore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nel ruolo di Bruno il forte. Richard Jenkins reciterà la parte del ricco industriale Ezra Grindle. I personaggi per gli altri membri del cast annunciato non sono stati rivelati.

Del Toro si riunirà con molti dei suoi precedenti collaboratori per il film tra cui la costumista Luis Sequeira (La forma dell’acqua), il direttore della fotografia Dan Laustsen (La forma dell’acqua, Crimson Peak) e il supervisore degli effetti visivi Dennis Berardi (The Forma di acqua, Crimson Peak). Tamara Deverell di The Strain si riunirà con Del Toro come scenografa del film con l’editor Cam Mclauchlin (The Shape of Water, Pacific Rim) nel ruolo del montatore.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...